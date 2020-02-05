【武漢肺炎】網傳「0.01超薄口罩」　網民嘲勁透視：薄過紙底褲

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武漢疫情持續升溫，瘋搶口罩成為人們抗疫日常。雖則一罩難求，但使用質量差劣的不合格口罩，分分鐘如同零防禦一樣。有網民收集了多張薄如紙的口罩照片，諷刺根本是「0.01口罩」，有些甚至是透光款「若隱若現」，嘲笑問「係咪情趣口罩嚟？」。

網民曬出了多張薄如紙的口罩照片。（fb「爆笑貼圖區」圖片）

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Facebook專頁「爆笑貼圖區」發文，分享多款「薄過紙」的罩，有些還被推高價到4至10元一個，「最慘唔係貴，而係口罩薄過張紙，用咗等於無用！」，從上載的照片可見，有包裝寫有英文字的牌子列明「舒適、透氣及高效過濾」，但取出時卻發現根本是「See through」（透視）狀態。帖文形容有些寫有「一次性使用」的口罩，猶如「紙底褲咁嘅質地」。

有網民看完照片笑言，口罩的厚薄度「可以用嚟整越南春卷」，又指有些團體派發都是同類口罩，「好彩無拎，排隊仲倒蝕一個口罩」，亦有網民苦中作樂說：「3塊夾埋用得唔得？」、「幾性感，透視珠唇」。

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