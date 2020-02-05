【武漢肺炎】留家斷捨離驚喜翻出口罩　網民跟風搵到SARS時期古董

武漢肺炎在全球持續擴散下，處處一罩難求，不少人為買口罩大感煩惱。有台灣網民分享，近日盡量留家不外出，趁機斷捨離大清理時，意外找到封存在箱子中的一包口罩，即時大呼好驚喜。 網民羨慕玩跟風，齊齊執屋等運到，有人同樣找出口罩，卻驚覺是2003年沙士時期的抗疫古董。

台灣民眾都遇到口睪荒的問題。(中央社)

有網民在家斷捨離時找到口罩，十分驚喜。(FB「斷捨離極簡主義的生活分享」)

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這名網民 在facebook 的斷捨離專頁和同路人分享這件驚喜交集的趣事，據她上載的照片可見，膠袋內藏的一包藍色口罩，厚厚的，保守估計有30個，在現時處處緊絀之時，可算及時雨。

有網民笑指樓主找到這包口罩真的比找到黃金還要開心，樓主也稱這堪稱是「斷捨離的驚喜」，不過也從中得到教訓，就是以後同類物品最好還是放在一起，不然真的很易忘記，隨時造成浪費。

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不少近日正煩惱買不到口罩的網民， 看到這則帖文時都笑指要立即在家翻一翻，斷捨離一下，看看會不會有同樣的收穫，結果有的人真找到了被遺忘的消毒清潔劑，亦有人同樣翻出了口罩，不過卻是2003年SARS時期的抗疫遺物，事隔17年已成古董了。