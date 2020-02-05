【武漢肺炎】疫情重創觀光業遊客暴減　奈良鹿無人餵餓壞了

武漢肺炎疫情蔓延全球，日本奈良縣一名60多歲巴士司機確診感染新型冠狀病毒，成為本地首宗感染個案，導致當地旅客大幅減少。受疫情重創，熱門景點奈良公園首當其衝，如今變得十分冷清，當地攤販指出，公園的人潮大概是去年的十分一，連鹿群都因為少了遊客餵食，天天捱餓，顯得無精打采，看到人就會橫衝直撞討吃。

奈良旅遊業受武漢肺炎疫情影響，熱門景點奈良公園一帶熱鬧不再，公園內鹿群無人餵食。圖為示意圖。（Twitte@Brise_Mariner圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

日本政府上月28日公布，當地發現首宗確診感染新型冠狀病毒個案，患者為60多歲奈良縣觀光巴士司機，曾接載武漢遊客，當時同車20多歲女導遊其後亦確診染病。消息一出，令奈良旅遊業受到打擊，奈良公園一帶熱鬧不再。

《朝日新聞》報道，記者本月初（1日）由上午11點多觀察到至下午3點半，發現奈良公園一帶杳無人煙，幾乎看不到有外籍遊客拿鹿仙貝餵鹿。園內售賣鹿仙貝的攤販指，今年遊人大約是去年的十分一，感覺不只是中國人，而是整體旅客都減少了。

該攤販續指，公園內的鹿都餓壞了，顯得無精打采，「平常鹿群都會展示親人的一面，搖頭靠近遊人討仙貝，如今牠們不像以往般有禮貌，只要看到人就橫衝直撞」。

奈良市內旅館生意亦遭受重創，據市政府調查，截至1月30日為止，當地 13 家擁有100間以上客房的旅館中，已有3156人取消訂房。奈良市內的鹿，似乎仍需過一段吃得清淡、少有被餵食鹿仙貝的日子。

（朝日新聞）