【武漢肺炎】瞞報愛兒到過武漢　湖南永州市人大副主任母子同確診

武漢新型冠狀病毒肺炎持續擴大，有消息人士最近在網上爆料稱，53歲湖南永州市人大副主任李農妹，刻意隱瞞其25歲高姓兒子曾到過武漢，且沒有自行隔離，結果兩母子於周日（2日）均被確診受武漢肺炎感染，州防控工作領導小組已介入調查，而相關接觸者現已被隔離。

永州市衛健委早前發布的患者資料，其中有一名25歲高姓男子，他於去年12月至今年1月期間多次前往武漢，1月18日返回永州巿冷水灘區，同月29日發病；另一名患者是53歲的李姓女子，與高男有接觸，1月28日發病，而兩人均在周日確診。

有消息人士周一（3日）在網上發文稱，上述兩名患者是李農妹及其子，她的兒子先前從武漢返回永州，但她知情不報；另有網民指出，李農妹在確診前曾參加會議，沒有自行隔離，接觸過多人，且曾走訪過冷水灘區部份醫院，以及前往江華縣探訪。

+ 2

「這根本是惡意播毒」

有在鎮政府工作的人員透露，李農妹的妹妹住在河路口鎮，農曆新年前她曾往探訪，直到1月28日才離開，目前相關接觸者已被隔離。

網民均留言怒斥「氣得將手中的茶杯砸了」、「知法犯法，罪加一等，嚴查」、「一定要革職嚴辦」、「這根本是惡意播毒」、「她沒資格當官」、「有鍾南山爺爺在，我們啥也不怕」。

防控工作領導小組其後發表聲明表示，李農妹母子二人病情穩定，目前在市級定點救治醫院的集中隔離住院裏接受治療；經初步調查，李農妹在確診前14天沒有去過外省或外市，其子在長沙工作，因公司安排而往返武漢市出差，二人的感染病源仍在調查中。

聲明稱，疾控中心已查出兩母子曾接觸71人，截至周三（5日）上午，除了其中一人為疑似病例，其餘的暫無發熱、咳嗽或乏力等徵狀；當局將進一步開展流行病學調查、對疫區進行消毒等防控工作。

▼中國各部門抗疫措施政策

+ 2