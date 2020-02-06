武漢肺炎｜黃任匡入Dirty Team怕傳染　跟太太隔3米吃飯令人心酸

相隔一張枱的距離，這不是長桌飯局的浪漫，而是前線醫護與家人見面時的無奈。武漢肺炎疫情持續升溫，醫護人員需走到最前線救治別人，為避免傳染，不少人下班後仍自我隔離，難見家人一面。 杏林覺醒成員、公立醫院醫生黃任匡昨日（5日）首日編入俗稱「dirty team」的防疫團隊工作，他晚上在facebook發文，上載一張令人心酸的照片，只見太太坐在相距3、4米外的桌子「一起吃飯」，以防感染，概嘆這就是「Dirty Team的日常」。

黃任匡上載一張令人心酸的照片，只見太太坐在相距3、4米外的桌子「一起吃飯」，以防感染。（黃任匡fb圖片）

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全港各公立醫院早前設有抽籤制度，被抽中者須加入俗稱「dirty team」的團隊，到隔離病房照顧懷疑或確診患者，被部分醫護形容為抽「生死籤」。黃任匡昨日（5日）正式加入Dirty Team，經過一日工作後，他在fb發文分享，指工作還算順利，但「她說掛念，我怕感染」，為見太太一面，遂找了一間人少的餐廳，兩人靜靜地相隔一張桌子「胡亂吃了晚飯」，「人沒事就好」。

他在帖文中慨嘆桌子雖然只有3、4米距離，卻感覺相隔遙遠，又標籤「究竟是誰讓我們這樣子？」、「Dirty team日常」。

帖文的照片震撼網民，「好痛心又感激你們的付出」，又為醫護家屬感心痛，不難感受到他們的思念，「真，愛在瘟疫蔓延時」；並祝願醫護能平平安安回來，「齊上齊落，一齊加油」、「希望早日疫情受控，你可與家人團聚」。

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