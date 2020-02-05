【武漢肺炎】清潔工細心清潔公園遊樂設施　港爸：真心為大家付出

武漢肺炎疫情持續蔓延，本港亦開始出現本地感染個案，好多人都避免到人多擠迫的場所，以防感染。有港爸日前在facebook群組分享，指很久沒帶孩子出街玩，遂在本周日（3日）特意找一個人迹罕至的公園，讓小朋友「放電」，卻遇上一位康文署外判清潔工，他非常細心仔細地為公園設施清潔，更主動提醒樓主「小朋友玩另外一邊先，果邊已經抹好啦」，令他們大受感動，感激位默默為防疫出一分力的叔叔。

清潔工非常細心仔細地為公園設施清潔，更主動提醒樓主「小朋友玩另外一邊先，果邊已經抹好啦」。（fb「馬鞍山之友2.0 撐醫護。抗警暴。五大訴求。缺一不可）圖片）

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港爸吳先生日前在facebook馬鞍山區群組發文，指新年假期以後很少帶小朋友出街玩，本周日專誠到位於大圍城門隧道行車天橋下的「銅鑼灣遊樂場」玩耍，因該處較為少人。當時他們遇到一位康文署外判清潔工叔叔，非常仔細地為公園每一吋設施清潔，「認真，我真係第一次見！」。

清潔工叔叔還主動提醒他們，「我呢邊用緊消毒水抹，未抹好，小朋友玩另外一邊先，果邊已經抹好啦！」，令港爸既驚訝又感動，「驚訝係估唔到呢個公園仔真係有人清潔」，始終只是一個使用率甚低的公園，感動則是「除咗一向尊敬的前缐醫護人員外，社會上各界都有不同的人，默默為防疫出一分力」，大讚叔叔敬業樂業，真心為大家付出，要向他致敬，同時又感嘆「突然間反思，政府高官們又做過乜嘢呢？」。

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帖文還附上照片，只見一名穿着藍色背心的外判清潔工，彎下腰仔細地用抹布清潔滑梯底部位置。網民看到照片紛紛留言感謝，又呼籲大家如見到清潔工，可做多一步問問他們口罩是否足夠，「因為佢哋大部分都係低收入、無時間無能力去撲口罩」。有網民認為公園還是少去為妙，「勁多細菌又多小朋友玩吐口水」，樓主則表示玩完做好個人衞生都重要。