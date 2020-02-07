【武漢肺炎】四川警搗民眾私聚茶樓打麻雀　沒收「一萬」網民激讚

內地新型冠狀病毒疫情持續擴散，當局呼籲民眾應避免聚集。四川省旺蒼縣民警周二（4日）巡查商業場所時，發現一家庭茶樓仍在營業，甚至找來親友打麻雀消磨時間。民警見狀想出奇招對付，收走麻雀中所有「一萬」，說「不怕一萬，就怕萬一」，做法引來網民激讚，形容非常機智和用心，「這比砸了麻將桌還殘忍」。

四川省旺蒼縣民警巡查發現有民眾聚賭打牌，當場收走全部一萬，並警示切勿再犯。（紅星新聞圖片）

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四川省旺蒼縣公安局周二派出治安大隊、特巡警和民警，巡查城區內商業場所，發現某家庭茶樓未落實防疫要求繼續營業；經詢問得知，該茶館因最近閒來無事，心存僥倖，故找來幾個親戚朋友打麻將「過日晨」。

民警最後為警示和教育涉事民眾，把麻雀中的「一萬」全部收走，並表示「不怕一萬，就怕萬一」，提醒牌友之間一旦有人從疫區回來，或曾接觸感染者，便很大機會將病毒傳播給其他牌友。

江蘇省淮安市有女子「大義滅親」，舉報執意出門打牌的母親。（封面新聞影片截圖）

內地多處的公安均禁止人民聚賭，早前更有內蒙古公安當場怒砸不聽規勸村民的電動麻雀枱。江蘇省淮安市亦有女子「大義滅親」，打電話舉報母親執意出門打牌，結果隨即有公安到家中阻止，警告要「少聚集、少出門」。

不少網民支持今次民警「收一萬」的做法，認為「拿走4個一萬堪比打麻將三缺一」、「操作足智多謀，說的恰到好處」。不過亦有人質疑成效，「有些牌不需要萬子」、「明天他們會換一家接着玩」。

（綜合）