【武漢肺炎】90歲照顧64歲愛兒　慈母留守醫院4日4夜　醫生也心酸

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，一名年逾九旬的老婦，為了陪伴其確診的64歲兒子而留守在武漢協和醫院4日4夜，還親筆寫了一封信替愛兒打氣，直至他獲安排入住隔離病房才離去，網民得悉後紛留言「世上只有媽媽好」。

據一名女網友透露，她在4日前開始注意到婆婆，起初以為她在照顧丈夫，後來有次婆婆排在她前面等醫生開藥，並向醫生哭訴，於是她上前安慰婆婆，在交談中始得知住院的是其兒子。

該名女網友稱，4日來婆婆一直在急症室照顧兒子，期間甚少睡覺，餓了就以即食麵裹腹，「她兒子的病床前，全部是她堅持戰鬥的各種必需品，痰盂、雞蛋、餐具等等。醫生也心酸，跟她承諾一旦有病床，一定優先考慮轉送她兒子。」

後來婆婆的兒子獲轉送至隔離病房，她和老婆婆一起排隊接受病毒檢測，雖然等候的人多，但婆婆堅拒在未接受檢測前離去，結果又是一夜沒睡，豈料婆婆做完檢查後，馬上前去隔離病房門口等待，「雖然進不去，看不到兒子，她還是守着，守着，不時呼叫護士給她兒子傳話，要兒子堅強！」

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家人怕感染拒陪同做身體檢查

女網友謂，老婆婆未有受感染，但已收到兒子的病危通知書。婆婆的遭遇惹來網民熱議，「可憐90歲了，還要遭受這種折磨」、「怎麼忍心讓90歲老人出來陪護啊，希望老奶奶和她的兒子平安」、「母愛真偉大」、「看得我又哭了，世上只有媽媽好」。

武漢協和醫院的一名醫生其後在微博發文透露，婆婆某晚凌晨兩點獨自來做身體檢查，被問到為何無人陪同時，她說，兒子因感染肺炎被送進深切治療部，其他家人因為怕被感染而未有陪同，但自己90歲，已無所畏懼了；護士後來借給老婆婆筆和紙，讓她寫信給兒子：「你要堅強，要挺住，戰勝病魔。」