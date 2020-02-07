健美爆肌男怕煩一次過剝4隻智慧齒　下巴腫到變豬頭引網民爆笑

生智慧齒曾經是很多人的惡夢，無論拔掉前後都是痛不欲生一陣子，有日本網民早前分享自己拔智慧齒的經歷，由於「長痛不如短痛」，遂決定一口氣拔掉4顆，結果下巴腫脹如豬頭一樣，他把自拍照放上網，引來過萬網民爆笑，直呼「這是最強勸世文」。

日本網民選擇一口氣拔掉4顆，結果下巴腫脹如豬頭一樣。（Twitter「zumi5299」圖片）

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日本男網民「@zumi5299」在Twitter分享一件生活趣事，早前因有牙痛問題去看牙醫，牙醫檢查後建議他的4顆智慧齒都需要拔掉，不過由於每個人耐痛程度不同，而且考慮到吃飯會有困難，因此醫生認為可分兩次手術進行。不過樓主卻嫌麻煩，決定動一次手術將4顆智慧齒全拔掉。

樓主做了這個瀟灑的決定後，回到家一看卻嚇一跳，沒想到下巴雙頰竟腫到豬頭，猶如《反斗奇兵》中的「薯蛋頭」一樣。他還提到，即使麻醉藥退去，下巴還是腫脹到無法進食，甚至還會不停地流口水，他不禁呼籲大家千萬別下這個決定。

網民還拍下一張雙頰脹下的健美肌肉照，逗笑得來盡騷男子氣概。（Twitter「zumi5299」圖片）

本身是健美先生的樓主，還拍下一張雙頰脹下的健美肌肉照，逗笑得來盡騷男子氣概，更自嘲是「非常罕見」。帖文瞬間在Twitter爆紅，吸引逾32萬人讚好、7萬次轉發，不少人都大呼「看到也覺得好痛呢！」又指「這絕對是最強勸世文」。

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