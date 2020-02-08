武漢肺炎｜無罩男欲搭巴士往深圳灣司機拒載　路邊拾二手口罩追車

武漢肺炎疫情蔓延，市民人心惶惶，除了衛生意識大幅提高，口罩跟身更是平常事。不過香港電台《議事論事》最新一集卻播出令人嘩然的畫面，攝製隊在一輛來往深圳灣口岸的巴士採訪期間，拍到一名男子因沒戴口罩而不獲准上車，遂隨手在路邊撿起一個二手口罩，企圖再登車，令車上乘客大為緊張：「執㗎！唔好搞呀！」

最新一集《議事論事》在一輛前往深圳灣口岸的巴士上拍攝，該司機要求乘客須戴上口罩才可以登車。（《議事論事》截圖）

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港台周四（6日）播出最新一集《議事論事》，節目中攝製隊登上一輛前往深圳灣口岸的巴士拍攝，司機要求乘客須戴上口罩才可以登車。當巴士駛至元朗新起村站時，一名沒有戴口罩的男子被拒絕接載，他無奈折返行人路時，竟走向路邊草叢，隨手拾起一個被棄置的二手口罩，並追向巴士及揮手，希望能再次登車。車上乘客見狀大為緊張，向司機大叫「佢執口罩呀！唔好畀佢上車」、「執㗎，唔好搞呀！」最終巴士沒有停下，繼續駛走。

按圖逐格睇：為上車路邊執口罩全過程 ↓↓↓

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節目一播出引起網上熱議，有人慨嘆「要執口罩上車真係電影情節咁」，「地上執口罩，傻咗？」。亦有網民認為，片中男子可能買不到口罩但仍要上班，只好這樣做，又指市民連基本防疫用品都沒有，「香港政府係如此無能！」。

政府周一（3日）宣布封閉羅湖、落馬洲、皇崗及港澳碼頭口岸4個關口後，只餘機場、深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸可供出入境，不過由今日（8日）凌晨起，所有在14日內曾到內地人士，必須接受強制檢疫。

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