武漢肺炎｜婆婆搭巴士無戴口罩被側目　乘客聞苦況即爭相贈口罩

武漢肺炎影響下口罩成稀有資源，很多人仍然因為無罩可用而深感無奈。facebook專頁「反虎媽俱樂部」近日分享朋友經歷，說他在巴士遇有老婦因為買不到口罩，被迫與女兒在無戴口罩的情況下乘巴士到醫院洗腎。車上有乘客聞說苦況後拿出口罩給她們應急，並稱「香港人，守望相助」、「我用少一個唔使死」、「自己香港自己救」，好人好事令不少人都覺得感動！

香港一罩難度，不少人通宵排隊只希望買到一、兩盒口罩，但最後仍然可能落空。（資料圖片）

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朋友在帖文中提到他乘巴士上班的時候，看到一個婆婆和中年婦女因為沒有戴口罩而引來其他乘客側目。有乘客忍不住提醒婆婆應該戴口罩，中年婦女就解釋說：「唔好意思，我哋買唔到口罩啊。」此時有乘客感到不滿，叫她們「無口罩就唔好出街啦！」中年婦女又連忙澄清指，其母患要到醫院洗腎才迫不得已出街，一眾乘客聞言立即態度180度大變，擔心她們零防護下出入醫院容易染病。

這時一名外貌麻甩的中年男子突然從袋中掏出一個用密實袋包裝的口罩，暖心地稱自己「預多了一個一陣夜更替換，送你」。隨後一名手挽買餸籃的主婦亦拿出一個口罩，稱「你媽有，你都要一個，否則是但一個感染都唔掂」。話匣子打開之後，其他乘客更得知她們每星期要到醫院3次，於是紛紛拿出身上的口罩給她們。

婆婆與女兒需要到醫院洗腎但沒有口罩，因而要在沒有防護下乘巴士，其間有不少好心乘客得知困難得送贈口罩。（資料圖片／王海圖攝）

中年婦女手上瞬間拿着十多個口罩，感動地說：「夠了，夠了，多謝大家，多謝大家！」乘客們就分別說：「我用少一個唔使死」、「香港人，守望相助」、「自己香港自己救」、「唉，自私無用，一日仲有人有事，一日未安全」。

帖文發出一天之後已經有超過2.1萬次分享，讚好亦多達3.3萬次，網民反應熱烈。網民們都留言表示十分感動，指事件體現「獅子山下的精神」、「多謝每位行多一步嘅香港人」、「喊左出嚟，好洋蔥，祝福婆婆及其家人平安萬福，小心保護自己」，不過亦有人說事件「好感動，但都好可悲」。

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