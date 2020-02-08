【武漢肺炎】90後醫生前線抗疫押後婚期　隔離病房內向未婚妻許諾

「今天我欠你一個婚約，今生我將用一生去守護。」2020年2月2日原是四川醫生張仕華與未婚妻的婚期，卻因疫情只能推遲，身穿全副防疫裝備的他，隔着醫院隔離病房的玻璃，向未婚妻一字一句展示對愛的承諾。

劉鑫前去張仕華工作的病房外送上驚喜。（《四川在綫》圖片）

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四川成都市郫都區人民醫院90後內科醫生張仕華，與同在醫院做行政工作的未婚妻劉鑫相戀3年，原計劃2月2日結婚，詎料突然爆發的疫情打亂了計劃。在武漢肺炎疫情發後，醫院立即組織疫情防控第一梯隊，作為90後黨員的張仕華第一時間報名，站在抗疫最前線。

原定大婚當日，張仕華已進入隔離病房工作了12天，劉鑫前去其病房外送上驚喜。隔着病房門上的玻璃，張仕華向未婚妻展示一張A4紙，寫着「今天我欠你一個婚約，今生我將用一生去守護！」，而劉鑫則用手比出一顆愛心回應他。

張仕華與同在醫院做行政工作的未婚妻劉鑫相戀3年。（《四川在綫》圖片）

「記得上次尿褲子，還是二十多年前……」幾天前，張仕華發微信分享工作點滴，指自己為了避免上廁所，及浪費每一套防護服，在工作期間極少喝水，還穿上成人尿片。這則帖文在該區醫護人員的朋友圈爆紅，兩夫妻的行為亦感動一眾網民，感激他們實踐醫者承諾，又祝褔他們早日團聚、幸褔相隨。

（四川在綫）

【抗疫好人好事】（01製圖）

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