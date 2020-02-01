【武漢肺炎】醫院防護服只剩6件　四川醫護用文件夾自製防護面罩

武漢肺炎疫情持續升溫，全國各地醫院紛紛出現醫療物資短缺的情況。四川省人民醫院昨日（30日）在微博發文，指在物資緊缺下，一眾醫護人員情急生智，決定運用膠文件夾等材料自製防護面罩，並引用歌詞「沒有槍沒有炮，我們自己造」激勵士氣。

四川醫護人員情急生智，決定運用膠文件夾等材料自製防護面罩。（「四川省人民醫院官方」微博圖片）

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四川省人民醫院前日（30日）在微博公布物資告急，更一度表示防護服僅餘6件，不過數小時後便得到當地企業捐贈一批防護服，因而將求助訊息刪除，「為了避免資料過於集中，讓其他基層醫院得到更多關注，我們自願刪除原微博」。

醫院其後分享另一則帖文，指由於防護用具告急，前線醫護急中生智，運用EICU用壓脈帶和膠文件夾自製防護面罩，檢驗科人員也巧用廢舊膠片自製面罩替代護目鏡。帖文還表示：「沒有槍沒有炮，我們自己造。疫情摧毀不了我們堅強的意志！辦法永遠比困難多。」

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帖文一出引來許多網民留言，紛紛為醫護人員打氣，有人立即提出可以捐贈一些護目鏡，又叮囑他們千萬要好好保護自己；有同是醫生的網民則提議，可以在防護面罩的額頭部分墊一塊海綿，效果或會更好。

（微博）