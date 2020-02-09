武漢肺炎｜中醫角度抗疫要先提升正氣、遠離毒氣　注意6點免中招

文：洪雙雙醫師＠中大中西醫（註冊中醫師、香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所專業顧問） 新型冠狀病毒（編按：武漢肺炎）於2019年12月開始肆虐中國湖北武漢等地，武漢當時的氣候正值冬天，12月温度平均應在1-11攝氏度。但2019年卻是暖冬，12月上中旬的温度均高於11攝氏度，有些日子更達至18攝氏度，即所謂「非其時有其氣」及「應寒而未寒，而反熱」，使人容易生病。除了新型肺炎，還有流感，也是好發於這段時期。經過近3個月的病情發展，專家們對於這個新型病毒漸漸多了認識，治療方法仍在不斷測試中。現時中國內地採取的治療方法是參考當年非典（SARS）的治療方法，以西醫為主，需要時配合中醫方法治療。是次新型冠狀病毒肺炎歸屬於中醫「疫病」範疇，其病因為「感受疫戾之氣」，發病於冬春交接之間，是為「寒濕（瘟）疫」。

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根據目前所得的流行病學所知，此病的潛伏期為1至14天，大多數患者3至7天便發病。診斷需要結合臨床表現、實驗室檢查、胸部X光影像及接觸史確定。初期的臨床症狀類似感冒，主要症狀以發燒、乏力、乾咳為主，少數患者會有鼻塞、流涕、咽痛和腹瀉等症狀。武漢大學中南醫院根據該院病例指出，患者初期症狀是發燒（98.6%）、乏力（69.6%）、咳嗽（59.4%）、肌痛（34.8%）、呼吸困難（31.2%），症狀如頭痛、眩暈、腹瀉、惡心及嘔吐則相對少見。一般輕症患者只有低熱、輕微乏力等，未必有肺炎表現，但重症患者可於發病一週後急速發展至出現呼吸困難，甚至低氧血症等。部份患者可能只有中低熱，甚至無明顯發熱。另外可以在鼻咽拭子、痰、下呼吸道分泌物、血液、糞便等標本可驗出病毒。胸部X光呈多發小斑片影等。

國家衛生健康委員會和國家中醫藥管理局組織專家修訂了《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》。由於現時還未有對此病毒有特效的藥物，根據中國內地的經驗，中醫的介入可減輕症狀和改善預後，減低致病及死亡率，因此定立了不同藥方來治療不同證型的肺炎。由於香港的地域與武漢不同，因地制宜，香港患者應按證型用藥，服錯中藥，有機會使病情惡化更快，寒上加寒或熱上加熱，也不可取。

武漢肺炎檢疫：圖為中國武漢市國際會展中心，這裏建立臨時醫院，接待症狀較輕微的新型冠狀病毒肺炎確診患者。（Reuters）

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中醫學認為處理疫癘，以「正氣存內，邪不可干，避其毒氣」為原則，要預防高傳染性的新型肺炎，應先提升自己的正氣及遠離毒氣。

1. 作息規律，不過度疲倦

作息規律是大家都知道的，但卻是最難做到的。人人皆知睡眠充足能改善氣色及皮膚狀態，睡眠可以改善身體的內環境。不要過度閱覧手機，以免影響睡眠質素，有礙體內氣血運行及影響眼睛的健康

2. 適度的鍛練，加强氣血運行

肺炎的病位在上焦，主要鍛練胸肺，如擴胸伸臂，活動上身，練習呼吸吐納，可使體內呼吸順暢，氣血流動更佳，減低氣滯或肺氣宣發失常的情況。

鍛練以伸展運動、八段錦等相對柔和的運動，令自己微微出汗、面色微紅即可，以不會完成運動後令自己更加疲勞為原則

3. 芳香藥薰，以避穢氣

自古就有以具芳香的中藥，薰香家居以減低疫症傳播的做法，在家可用燃點艾條，出外可用具芳香的中藥，如丁香、佩蘭等作香包。注意艾條附近不要有易燃物，艾條應以較優質的艾葉及在通風的位置點燃，不宜過度吸入燃燒物及當心做成火災

4. 注意寒温，適當保暖

中國中醫專家認為是次疫症是屬於「春溫」，是由冬春季不正常的熱氣所產生。香港近來天氣反覆，再加上偶然的毛毛雨，這種寒濕的天氣亦會影響身體。避免寒邪入侵，要注意保暖

5. 食療

減少食煎炸容易熱氣的食物，以滋潤咽喉，如沙參、百合、玉竹、蓮藕等

可食用芳香避穢的食物如香菜、西芹等

可食用健脾利濕的食物如白朮、茯苓等

減低脾虛濕困，應避免食生冷食物或甜品

中醫認為肺與大腸相表裏，肺和大腸是有關的，保持腸道暢順，不宜食用過量煎炸，易便秘的食物

6. 補身要合身，中藥不亂服

玉屏風散是常用的預防風邪入侵的良方，由黃蓍、防風、白朮組成，尤適用於容易患外感的人士，如屬實證或熱性體質不宜服用

如伴泄瀉腹脹等腸胃不適夾濕者，可加藿香、佩蘭等

如有化熱表現，如容易咽痛便秘者，可用金銀花、魚腥草、蘆根等

如有寒症表現，如畏寒肢冷、鼻流清涕者，可用紫蘇葉、生薑等

中大中西醫建議，減少食煎炸容易熱氣的食物。（gillyberlin／unsplash）

現時對新型冠狀病毒還只是初中步的認識階段，患者都是初次受感染，其對身體的影響還待更多經驗總結。由於病情進展比一般感冒急，如有接觸史及有病徵者，應儘快到西醫求診，也慎防病毒傳播，自我隔離、戴口罩及加强消毒。如身體不適，應立即找西醫或中醫諮詢，不要自行服中藥或湯水處理。最重要的預防措施，還是遠離病毒，勤洗手及家居消毒等定是無錯的。

作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：http://www.hkiim.cuhk.edu.hk/imc/tc

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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