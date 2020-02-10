熊貓連續2晚落山闖民居　豬欄當屋企瞓飽自己走　網民：是寵物吧

武漢肺炎疫情持續擴散，內地多個省份的民眾被禁止出門。四川一男屋主最近在家中卻遇上一隻黑白色的「不速之客」，連續2晚在睡在屋外的豬欄內，正當想給牠餵食時卻早已悄悄離去，來無影去無蹤。大批網民就羨慕屋主可以近距離觀賞國寶，更笑稱：「現在人們沒事幹，卻跑去養大寵物了。」

熊貓曾在門外吃着家人丟在門外的骨頭，而且又不怕人，即使在豬圈休息時聽到人聲只會抬頭四處望，不會走動。（微博片段截圖）

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李光林住在四川雅安市寶興縣，他表示自周二（4日）開始，連續2晚亦發現一隻熊貓竟然偷偷走到屋外的豬欄過夜，並於第2天凌晨離開。他續指，熊貓曾在門外吃着家人丟在門外的骨頭，而且又不怕人，即使在豬圈休息時聽到人聲只會抬頭四處望，不會走動。

李光林稱村內經常有野生大熊貓前來作客，「我們這裏的大熊貓不怕人，它來了我們也不會往外趕。它是國寶，也像我們的老朋友一樣，來到家裏隨便得很，想走的時候自然就走了。」

自周二（4日）開始，李光林連續2晚亦發現一隻熊貓竟然偷偷走到屋外的豬欄過夜，並於第2天凌晨離開。（微博片段截圖）

當地林業局野保科科長鄭叢軍得悉後，5日晚曾趕往現場查看，表示這隻大熊貓大約4歲，屬成年大熊貓，身體健康。他估計是因為近日山上下大雪，導致覓食困難才跑到村內。

不少網民表示熊貓非常可愛，又指羨慕李光林可以連續2次見到國寶，是難得的幸運，「前世修來的福氣，羡慕哭了」、「啊，我也要去建個豬圈」、「別抓它呀，給它點吃的好好待它」。

（中時電子報、微博）