【澳洲山火】動物園職員謹守崗位　園長帶老虎小熊貓回家保平安

澳洲山火持續多個月，火勢至今仍未受控，有專家估計已有4.8億隻野生動物於山火中喪生，憂慮釀成生態大災難。新南威爾斯州一間動物園的職員為了保護園內動物，連日來不願撤離，留守園內救火及疏散動物，而園長更將部分動物帶回家照顧以確保安全。

澳洲山火持續多個月，位於新南威爾斯州的摩哥動物園亦受威脅，幸好職員留守照顧及協助滅火，暫無動物受傷。（Twitter「mogowildlife」圖片）

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位於澳洲新南威爾斯州貝特曼斯灣（Batemans Bay）以南的摩哥動物園（Mogo Zoo）佔地超過30公頃，是當地其中一個擁有最多靈長類動物的動物園，園內亦飼養了獅子、老虎、長頸鹿及猩猩等動物。由於位處火勢失控範圍，動物園內早前曾出現零星火頭，約200隻動物的生命直接受威脅，園長斯得普斯（Chad Staples）更形容情況如世界末日。

為了保護動物園內所有動物的安全，斯得普斯及一眾職員未有按政府發出的撤離令疏散，反而購入所需物資，日以繼夜留守園內。職員獲超級市場捐贈了食物及日用品，又準備了入滿1公噸水的水車，於園內四處巡邏，移走易燃物品，每當見到火頭便立即滅火。

為了保護動物園內所有動物的安全，園長斯得普斯與職員分工照顧及疏散動物，他更將需要特別照顧的小動物帶回家暫避。（Twitter「mogowildlife」圖片）

至於動物方面，職員安排獅子、老虎及猩猩留於夜間住處，讓牠們減少受環境影響，保持鎮定；長頸鹿及斑馬則以圍欄圍起，因牠們在圈養範圍內能自行走動以避開危險。需要特別照顧的小動物，如小熊貓及猴子等，就被園長斯得普斯帶回家中暫養，其後園更收留了一隻需要照顧的老虎，「現時我房子所有房間都有不同的動物，牠們都安全及受到保護，沒有一隻動物丟失」。

斯得普斯說，這次能確保所有動物安全有賴事前的計劃及一眾職員同心協力，「我們的計劃始終是保護園區，因為這可以確保所有動物的安全。任何種類的動物，即使在我們無法保護的區域，我們也趕上了，全靠這支愛動物如愛家人的團隊」。踏進2020年，身為園長的他說只有一個簡單的新年願望：「來吧，下雨吧！」

（綜合）