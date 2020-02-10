武漢肺炎｜李文亮逝前《紐時》訪問　被訓誡感委屈：明明出於好意

被視為新型冠狀病毒疫情「吹哨者」的武漢醫生李文亮周四（6日）晚病逝，掀起微博上鋪天蓋地的悲憤。《紐約時報》日前發布李文亮生前訪問，當時他已確診感染並住院，臥在病床上的他談到感染原因，但估計自己只需半個月便可康復，表示「恢復後參加抗擊疫情，職責所在」。李文亮認為官方應該提前公布疫情訊息，被問到警方指其造謠並訓誡，他坦言覺得比較委屈，但只能接受。

李文亮不幸在上周五病重不治，終年34歲。（南方都市報）

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早於去年12月30日，李文亮曾於在微信同學群發布有關華南海鮮市場疫情的消息，後因「在互聯網發佈不實言論」被派出所警示和訓誡。《紐約時報》1月31日和2月1日透過微信採訪李文亮，他指12月底時得知有肺炎患者隔離治療，醫護之間已討論SARS或捲土重來，認為官方應提前公布疫情資訊，更加公開透明。

李文亮形容被警誡的一刻，「覺得比較委屈，但是只能接受，明明出於好意，而且報告上寫的很清楚」。他指警方認為不能確定是SARS，「認為我造謠，讓我認識錯誤」。眼見後來疫情被傳播開去，他坦言「挺難過到（的）。那麽多人生病甚至失去親人」。

李文亮談到自己家人，家有一個4歲兒子，「老二還在媽媽肚子裏……預產期6月」，問及隔離期間會否想念家人，他答道：「嗯。我們會視頻。」由於自己上月10日開始咳嗽，他受訪時還估計自己病情只需半個月便可恢復。至於康復後有何計劃，李文亮表示會回到崗位，「參加抗擊疫情，職責所在」。

（紐約時報）