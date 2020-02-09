武漢肺炎｜CSI口罩2盒500蚊？網民慘被騙落訂　賣家一晚刪PO失蹤

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎肆虐全球多國，本港至今共有26個確診個案，疫症亦都引發口罩荒，全城出現搶購潮。早前有市民被發現於多區交收由懲教署工業組（CSI）女囚犯生產、一般只供應政府部門的「CSI口罩」，有人當為賀年禮物送出，引來網民熱議，懷疑有關人士利用特權取得政府口罩謀利。 相關交易不只於街上秘密進行，甚至連二手物品網亦可見「CSI口罩」的蹤跡。有人竟於網上明目張膽以2盒500元的高價出售CSI口罩，更聲稱是朋友不要的員工口罩，《香港01》接獲讀者林小姐投訴，表示周日凌晨（9日）被騙入數落訂，但到隔日再作聯絡時，賣家已不知所蹤，更刪除了出售口罩的帖文，及後她才發現自己被騙。

該網民以「yamazaki24」的名稱開設帳戶，並在拍賣網站「Carousell」發文出售「CSI口罩」，聲稱該批口罩是朋友不要的員工口罩。（Carousell網站截圖）

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據了解，該賣家以「yamazaki24」的名稱開設帳戶，並在拍賣網站「Carousell」撰寫帖文出售「CSI口罩」，聲稱有關口罩是朋友不要的員工口罩，估計其朋友是政府機構員工，或因工作原因取得口罩後在網上轉售。

《香港01》記者接獲讀者林小姐的投訴，表示周日凌晨（9日）於網站看到有關帖文，遂向賣家詢問詳情。林小姐指，對話過程中曾要求賣家提供更多口罩的細節相片以證明貨量及盒內口罩的真實性，對方遂拍下一張看到紙盒內口罩的相片，但因包裝遮蓋了口罩兩側，故無法確認是否真正的「CSI口罩」。

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賣家之後更向林小姐表明，口罩暫時未在手上，要等到周一才有貨，故要求林小姐先在銀行入數落訂，她最後答應並付款留貨。不過至今日下午欲向賣家再作聯絡時，突然驚覺對方已刪文，而且消失得無影無跡才得悉不幸遇上騙案。

林小姐怒指，早前在網上訂購口罩亦曾被騙，沒想到又再重蹈覆轍。她解釋自己落訂前其實感懷疑，但基於「撲罩心切」，才一時衝動付款，現不打算追究，唯有「買個教訓」，又提醒其他網民在這非常時期更要提防騙徒。

記者於同一拍賣網站內亦有見到不少買家發文，表明願以200至400元左右的高價徵求「CSI口罩」，可謂有價有市。

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懲教署早前將羅湖懲教所口罩工場改為全日24小時運作，以提高生產量。（資料圖片）

羅湖懲教所收是全港唯一一個生產口罩的懲教院所，去年平均每月可生產口罩110萬個，口罩製成品會交予政府物流服務署安排，並分配至不同政府部門及機構使用。

政務司司長張建宗早前表示，懲教署口罩工場將盡快落實24小時運作，預計平均每月口罩生產量將由110萬增加至180萬，以應付需求，工場全日運作的生產量須視乎最終自願參與夜班工作的在囚人士數目。