【武漢肺炎】鑽石公主號確診急增　連登仔隔離日誌：口罩不夠用…

郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）曾接載一名香港武漢肺炎確診者後，被日本當局要求停泊在橫濱大黑碼頭，經檢疫後最新再多41人確診，令總感染人數升至61人。船上3700多名乘客現困房間內自我隔離14日，當中包括一名連登仔，他在網上開帖記下隔離日誌，大爆現時船上情況，包括無人執房要自己洗衫、眾人留房定時分開「放風」抖氣、一日三餐送到門口，船長加可收看頻道惟卻是印度台和CCTV，至於最關鍵的口罩，他則指已剩不多。追Po網民紛紛送上祝福，祝願他早日平安回家。

連登仔「後排既後排」於周二（7日）以「身處鑽石公主號，你問我答」為題撰寫帖文，表示自己不幸與肺炎確診者同船。（連登討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「開post主要係想同大家講聲全船有做隔離，冇做到生化武器害人…」正在日本停泊變相成為海上隔離營的郵輪「鑽石公主號」，單日新增最少41宗確診，令人震驚，船上人士的情況備受關注，連登仔「後排既後排」於周二（7日）以「身處鑽石公主號，你問我答」為題撰寫帖文，表示不幸身處郵輪上，本來與家人趁新春享受豪華郵輪之旅，一夜之間卻變成海上隔離營，不時更新的帖文，正好成為了他的隔離日誌。

不少網民都關心樓主船上的隔離生活，他指現時約3700名乘客需困在房間內自我隔離14日，「活動空間得間一百呎嘅房」、「日本防疫嗰面派人上嚟查體溫」、「(大便都可傳染怕唔怕？)佢個馬桶設計幾好，吸晒水先再沖水」、「張床太軟瞓得耐腰痛」。

+ 4 + 3 + 2

樓主又指現時一日3餐由戴上 N95的工作人員送上房，不能選擇但仍很豐富，船上各式娛樂設施都一概停用，但可看電視了解最新情況，主要選看NHK台，「啱啱船上面有新嘅廣播，船長話驚我哋悶，畀多幾個電視台台我哋睇，但嗰幾個台係印度台，澳洲台，同CCTV，聽到都唔開胃！」

他又指郵輪已開放免費WiFi，故在公海仍能收到，不過晚上睇波時會比較窒，但「佢個wifi限制咗用唔到Appstore同Youtube，連Podcast都唔得…」不過現時最能自保的口罩，樓主坦言手頭上並不夠用，「本身帶足夠stay behind嘅量，但冇諗過stay behind 14日。」

被問到為何在武漢肺炎下仍決定上船玩，樓主解釋其實內心都有掙扎過，「一早book好晒，諗住同屋企人過年先出嚟行下，睇咗呢隻船前後去無去大陸先揀佢。」他指與家人在年初一登船時疫情亦不如現在般嚴重，旅程期間郵輪曾停泊於台灣、越南、沖繩等地讓乘客上岸觀光，而同船內其實日本人較多，其次是香港人，反而內地人甚少。

他表示直至出現確診者，郵輪周一（3日）開始停泊於橫濱大黑碼頭，當局派人登船及進行檢疫，如中招即會被送醫治療，而他亦後悔的是沒有事先購買旅遊保險。

↓↓↓ 即睇樓主隔離食啲乜！↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

樓主連續數天困在房間，但仍心境仍然平靜，並大讚船上職員非常體貼，惟人手有限，現時已無清潔人員前來執房，房客要自己清洗衣服，但職員會提供紙牌及其他桌上遊戲等供乘客房內借玩解悶。

他又補充最初數天確實不能踏出房門半步，雖沒被鎖門但一出即會被勸回房，及後郵輪才安排讓乘客以房號分批外出至甲板上「抖氣」，每日每次1.5小時，他笑稱猶如放監一樣，「唔講以為自己係監犯」。

+ 12 + 11 + 10

樓主在帖文亦有分享連日的心情，坦言雖然已有多人中招，惟仍抱樂觀心情面對，很能理解要全船隔離的決定，「唯有希望真係順利隔離到十四日，然後證明自己無事唔會累街坊」。

不少網民亦非常擔心樓主的安危，他們指船上以中央系統提供冷氣，其實困在房間亦有可能中招，各人更紛紛祝福樓主希望今次可以平安回到香港，「樓主一定要冇事呀」、「我會幫你祈禱」、「每日要上嚟報平安呀」。

（連登討論區）