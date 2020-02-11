【武漢肺炎】台灣遊客被困鑽石公主號　寫信求救：我老父咳出血了

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，目前仍在日本橫濱港進行隔離檢疫工作的郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess），累計確診個案增至135宗；郵輪上其中一名來自台灣的男乘客周一（10日）晚表示，他與80多歲的父親同住在沒有窗戶的艙內，兩人連日不斷咳嗽，尤其是他父親還咳出血，令他非常憂心。

接載包括約400名香港人的「鑽石公主號」自從有一名港人確診後，郵輪上3700人都必須留在船上接受隔離14天觀察，有乘客形容情況猶如「坐牢」，而眾人最快下周三（19日）才能下船。根據公主郵輪公布的數字，船上新增確診病例達135宗。

一名來自台灣的男乘客透過電話向傳媒「求救」稱，他與其80多歲的父親一同住在沒窗戶的船艙內，兩人連日不斷咳嗽，尤其是他的父親還咳出血來，他感到非常擔憂。

男事主表示，非常期望船上的醫生來為父親診斷病情，但船公司的安排是如果沒有發燒便無法獲得篩檢；後來他緊急請求船上醫生來看診，待到晚上約8時，終於有2名穿着防護衣的人員來為他的父親進行篩檢，為時大約10分鐘，惟當他指著床單上一團由父親咳出的血跡給檢疫人員看時，「可能他們不懂我說的英文，所以沒有太在意。」

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在看到日本籍乘客寫請願書給日本厚生勞動大臣求助後，男事主亦決定寫信向台灣領導人蔡英文求助，內裡寫著：「85歲老人家都咳出血了，病例又不停的增加，在這無陽光、無新鮮空氣的內艙，真的要求不多，至少先讓家父出去，下船隔離。我能讓日本政府繼續隔離檢疫，希望您能給予協助。」

台灣駐日代表處其後表示已成立「因應新型冠狀病毒疫情工作小組」，代表處與日方保持密切聯繫，一切待日方安排，強調日方將持續優先考量乘客、船員健康及安全，提供必要情報使乘客安心度過。