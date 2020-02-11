【武漢肺炎】內地星夫婦困武漢3親人確診　一個決定救全家

新型冠狀病毒在內地持續擴散，最先封城的武漢情況令人憂慮。內地明星夫婦唐一菲和凌瀟蕭日前以視像形式現身節目時，突然自爆與家人都在武漢，唐一菲更稱3名家人已確診，幸暫時情況穩定。她又指原計劃回武漢老家過年和家人聚餐，幸最後一刻覺得情況不妙取消，否則與家人或會被感染。

內地星夫婦唐一菲和凌瀟蕭原來和家人正身處武漢，更有親人確診。（微博圖片）

唐一菲自爆身處武漢和家人確診，震驚全場！

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唐一菲和凌瀟蕭日前以視像形式出現身內地湖南衞視的節目《天天雲時間》，自爆與家人正身處被封城的武漢，令主持人和嘉賓也大嚇一跳，即時大叫加油加油。

唐一菲指，往年全家都是在北京過年，今年一家人陪她回武漢老家和其他家人聚聚，沒料正好遇上新型冠狀病毒爆發，其中疫情嚴重的武漢更最早被封城。

↓↓↓ 困在武漢的小女兒生日會，照樣溫馨。 ↓↓↓

唐一菲指她們夫婦倆、孩子和爸媽共8人現時都躲在家中足不出戶，稱疫情比想像中還要嚴重，一開始她還不察覺，還在計劃團年飯要和家人到哪裏用餐，後來發現情況不太對，臨時決定取消團年飯，沒有和其他家人聚餐各自留家 ，反而救了全家人的生命。

「然後我前段時間才知道，我的舅爺爺、舅奶奶、小姨，全都感染了！」唐一菲大爆3名家人已確診，感慨稱如果當天團年飯照常舉行，也許就不能平安錄節目了。

她補充其舅奶奶因為已80多歲，所以情況比較嚴重，但舅奶奶意志堅強，前幾天通電話時對方還稱病中一直自我鼓勵說要活下來，而最終也挺過來了；至於舅爺爺和小姨的症狀則較輕微，兩人在另一間醫院中留醫 ，現在情況也挺過去了。

唐一菲在微博也有講述滯留在武漢與家人相處的細節，指早前就在武漢為小女兒慶祝了一歲生日 ，雖然全家都不能出門，但在家中合力為寶寶製作簡單的生日蛋糕，一樣溫馨，也發帖表明與家人絕不會逃出武漢，「我們全家都在，不跑、為別人負責」，贏得網民激烈讚賞。

網民知道這對星夫婦的情況都高呼加油，叮囑他們要好好保重，又大讚在此時此刻能聽到身處武漢的人報平安感到十分窩心，祝願疫情盡快過去 ，大家都能平安健康的回家。