網民貼12年前畫的愛情傘　「你們還在一起嗎？」　女主角現身解答

年輕人的愛情總是單純又美好，近日有網民在facebook貼出一對台灣情侶在2008年留下的「愛情傘」簽名，一個傘子下寫上兩人的名字，寓意兩個人共撐一把傘，相伴下去，網民好奇的問：「12年了，你們還在一起嗎？」沒想到，竟被畫這個簽名的女主角看到，更親自解答她現在和男主角的最新發展。

有網民在facebook貼出一對台灣情侶在2008年留下的「愛情傘」簽名，網民好奇的問：「12年了，你們還在一起嗎？」（FB「爆廢公社」圖片）

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該名網民在fb群組「爆廢公社」上貼出圖片，可見上面寫著「新竹聯豐」，並有「阿新」、「怡君」寫下當年最流行的愛情傘簽名。樓主問：「哈囉！怡君跟阿新，12年了，你們還在一起嗎？」

不少網民認為都12年了，還在一起的可能性不大，不過之後一名女網民現身自稱就是「怡君」，她指2008年和當時大3歲的男友「阿新」到北投一間溫泉湯屋旅行時，男友順手在牆壁上留下愛的證明。她留言稱：「我是本人，我們還在一起也結婚了還生了一隻小屁孩！」

怡君後來接受媒體訪問表示，她18歲時認識老公阿新，畫這個愛情傘時2人大約拍拖1年，兩人交往差不多9年後，在2016年結婚，女兒現在都3歲多了。她坦言， 12年前的愛情傘簽名曝光之後，老公覺得很丟臉，「那個年代很流行，都會畫一支雨傘。我覺得很想笑，怎麼會有人拍了還上傳爆廢，哈哈哈！」。

怡君和阿新的浪漫愛情故事，讓不少網民羨慕，紛紛表示「好感人的故事」、「堅貞不渝」、「真的好棒～恭喜你遇到真愛」，亦有很多人都想不到真的能找到女主角出來解答，「這樣都能找到人，太厲害了」、「祝你們長長久久」。