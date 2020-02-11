武漢肺炎｜裝修佬教你檢查排氣管有冇出事　馬桶加喉作用其實係…

編按：新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）在青衣長康邨康美樓爆發，其中第12宗個案與第42案個案同樣住在不同樓層的07室單位，或因洗手間馬桶排氣管未有密封，令病毒有機可乘散播開去。廣大市民擔心家中廁所隨時成為病毒溫床，到底排氣管是何方神聖呢？

青衣長康邨康美樓的07單位中，出現兩宗新型冠狀病毒確診個案。當局解釋，單位內的排氣管與糞渠接駁，不排除病毒由沒密封位置出來。當局加強在康美樓清潔。（梁鵬威攝）

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文：裝修佬

1. 封住排氣管一了百了？

正常情況下，不建議封住排氣管。

2. 為何需要安裝排氣管？

排氣管根據渠務條例，必須在坐廁隔氣位300毫米內開叉，疏導空氣。排氣管主要用途是反虹吸，防止污水管內出現虹吸沖廁時，使室內的排水管有污水噴入。

3. 如何得知排氣管有問題？

若果擔心氣管散播病毒，那麼你要知道該病毒是否由空氣傳播。如果室內有臭氣散開，即表示有隔氣乾水，導致有污氣進入屋內。舉例地去水有強烈的臭氣洩出，就代表安裝或配件擺位有問題。

4. 馬桶一定有排氣管？

排氣管並非所有屋邨都有，而是係針對Y型屋苑（公屋／居屋）才會有。近年很多裝修工程都已經將該條排氣管移除，因為新款坐廁並無排氣位，而是在安裝時多開一個叉接駁排氣。

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作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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