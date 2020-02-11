【武漢肺炎】必學8個漂白水冷知識　裝修佬：稀釋後1日內要用晒！

文：裝修佬 漂白水是居家必備的消毒用品，漂白水的主要成分次氯酸鈉（Sodium Hypochlorite），可讓微生物的蛋白質變質，從而殺滅細菌、真菌及病毒。因此漂白水在疫症爆發時期會被搶購一空，但原來漂白水也有正確使用的守則。以下8個漂白水的冷知識，教你漂白水如何用得其所。

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1.漂白水囤積過多 易過期失效

疫症爆發市民囤積大量漂白水，其實漂白水也有使用期限！次氯酸鈉這殺菌成分其實不穩定，有機會隨時間分解。儘管有部份配方會加入穩定劑以減低分解速度，消委會還是建議市民需在 3 年內用完為佳。

2.漂白水各稀釋程度分別

家用漂白水中次氯酸鈉一般濃度為5.25%，就此衛生署釐定出1:99 或1:49等定律為合適的稀釋漂白水方法。但市面上仍有出現次氯酸鈉低於5.25%的漂白水，因此購買時需留意其標示。

以家用漂白水含 5.25% 次氯酸鈉計的前題下，1:99稀釋漂白水用於一般家居清潔及消毒，1:49用於消毒被嘔吐物、排泄物或分泌物污染的表面或物件。

如已購買低於 5.25% 次氯酸鈉濃度漂白水，可根據以下計算方法來調整：

漂白水分量倍數 = 5.25÷漂白水的次氯酸鈉濃度

例如：漂白水含 5%次氯酸鈉，「所用分量倍數」便是 5.25÷5=1.05 倍。即是用 10 毫升 x 1.05 = 10.5 毫升漂白水來調校濃度。

3.漂白水的危險性

而未經稀釋的漂白水在陽光下會釋出有毒氣體，必需儲存在陰涼、有遮蔽及兒童接觸不到的地方。另外漂白水會刺激黏膜、皮膚及呼吸道，所以使用時須佩載口罩、手套等裝備，並在空氣流通的地方稀釋及使用。

漂白水雖然可以為家居消毒，但使用時亦有不少注意事項。（資料圖片）

4.漂白水稀釋方法 勿用熱水

很多市民慣用樽蓋分量來開漂白水，但原來不同牌子的樽蓋容量也不同，調配分量就會變得不準確。因此先量度樽蓋容量比較容易調配準確。使用湯匙或量杯準確量度漂白水的份量就更為合適。但注意稀釋時要用凍水，因為熱水會令成分分解，失去效能。

5.混合其他清潔用品未必可提高效能

漂白水混和其他清潔劑未必會提高清潔力，化學作用更有機會導致漂白水的氧化能力大減，而失去漂白和殺菌功能。例如酸性清潔劑或潔廁劑與漂白水混合，可能產生有毒氣體！如必須使用清潔劑，請用水過清後才使用漂白水消毒。

6.未稀釋漂白水清潔力更強？

切物直接把未稀釋漂白水倒進渠口，漂白水含腐蝕性，金屬管道有機會因此而洩漏。

7.不能用漂白水清潔的物料

漂白水避免用於金屬、羊毛、尼龍、絲綢、染色布料及油漆表面。除不锈鋼外，不應用漂白水來抺拭金屬，或浸泡金屬製品。

8.已稀釋漂白水應即時使用

已經稀釋的漂白水應該在 24 小時內使用，因次氯酸鈉會隨時間分解，預先稀釋漂白水只會讓其清潔力便會下降。

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作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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