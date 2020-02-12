【武漢肺炎】遭確診病人咬傷手臂出血　醫生無責怪：他神智不清

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，浙江大學醫學院附屬第一醫院醫生張京臣，上周五（7日）替一名確診的51歲危重症患者進行治療期間，突被對方咬傷手臂致瘀腫出血，同袍均擔心他會被病毒感染，張京臣卻表示不介意；而該名患者的核酸檢測已轉為陰性，目前正在康復中。

張京臣是急診監護室的醫生，從醫5年，在上月26日轉到專治感染武漢肺炎危重病人的深切治療部，事發時他如常穿著全套防護裝備，準備替51歲的危重症男患者進行治療，「（男患者）本來就長得壯，（當日）下午剛拔掉氣管插管，精神狀態還不是很穩定。」

患者當時有點意識不清，出現譫妄症（delirium）徵狀，顯得較為煩躁，雖然還有另外兩名醫護人員在場，但還是發生意外。張京臣說：「可能是操作時他覺得不舒服，非常突然地抬起頭，朝著我右上臂外側就是一口」。由於穿上了防護服，戴著護目鏡及口罩，視野受限，故張京臣未能第一時間反應過來，當意識到被咬，馬上抽回手臂。

張京臣當日被咬傷手臂致瘀腫及出血。（微博圖片）

脫下防護服才發覺手臂瘀腫出血

「當時也沒覺得痛，同事幫忙安撫患者後，還是繼續順利完成了操作」，完成治療後，張京臣離開隔離病房，直到脫下防護服才發覺手臂有瘀腫及輕微出血，其他醫護人員擔心他受感染，兩名護理專家隨即趕來替他消毒，但張京臣反過來安慰二人，「沒事，老師，我穿了兩層防護服，本身暴露風險就不高，衣服也沒有咬破，其實這個病人本身就在好轉中，這一下說明他恢復得還不錯，我還挺高興的。」

張京臣表示，不會怪咬傷他的患者，況且該名患者當日的核酸檢測已轉為陰性，代表病毒傳染力已減弱。他強調，自己目前的健康狀況相當良好，只要定期接受檢查便可，「其實這樣的危險，我們日常工作中也經常碰到，例如我有同事的指甲蓋就曾被患者咬掉，但只要患者平安健康，這些一時疼痛也就不值一提了。」

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