【武漢肺炎】與患者接觸15秒被感染？　專家：無防護2秒就可感染

新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情不斷蔓延，日前出現一名患者疑未戴口罩與確診患者有過約15秒的共同駐留被傳染的現象，引發關注。 新華社2月11日報道，對於出現15秒接觸就導致感染的案例，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強接受採訪時表示，新型冠狀病毒總體來說傳染性是比較強的，15秒接觸造成傳播是完全可能的。

他進一步表示，「如果沒有防護，局部病毒量又很高，不在於多長時間，一句話工夫飛沫就可能到了，你就被感染了。別說15秒，2秒也會造成傳染，所以防護很重要。」

此外，對於疫情拐點何時到來的問題，王貴強則表示，疫情拐點要從兩方面看。一方面，武漢、湖北地區的病人流動性是不是控制得很好，這是第一位的。另一方面是其他省份的病人是不是及時得到有效的診斷和隔離。如果這兩方面都做得很好，很快就會看到所謂的拐點。

武漢新型冠狀病毒肺炎確診人數不斷攀升。（AP）.

王貴強還指出，目前，整個發病率有下降的趨勢，增幅不那麼大了，但還不能說拐點來了。可以說這是個好現象，預示着各地的防控力度在加大。

據悉，自1月20日國家衛健委通報數據以來，全國新增確診病例在2月4日達到最高點3887宗，隨後連續6天基本呈下降趨勢。

從增速情況來看，自2月4日達到3887宗後，全國新增確診病例增速累計出現過4次負增長。因此，復旦大學上海醫學院副院長吳凡表示，疫情有望出現拐點，但其他專家則表示，病毒擴散速度方面仍有太多不確定性，是否已經觸頂還不好說。