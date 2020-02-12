武漢肺炎｜水喉匠講解排氣管　原裝都有3大風險　測試漏氣要用…

文：裝修佬 於11日凌晨，政府就第42宗確診個案召開記者會，當時環境局副局長謝展寰指，經初步調查，發現有單位的糞渠接駁了一條排氣管，而排氣管是設於室內且沒有密封，故不排除病毒是經排氣管傳播，但需由工程師進一步檢查。

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相隔約10層 樓上染病樓下中招

及至12日早上，運輸及房屋局局長陳帆表示，經初步了解，第42名確診患者所居住的單位，或曾自行改動排氣管，故需作進一步調查！而據香港電台報道，第12位與第42位確診患者所居住的單位，相隔大約10層！排氣管有機會傳播武漢肺炎的消息一出後，不少網民議論紛紛，擔心家中排氣管亦可能成為散播病毒的另一途徑。

據小編致電香港喉管從業員總會查詢，該會主席趙建強指，排氣管主要是防止喉管內出現虹吸，繼而令屋內有污水噴出或臭氣入屋等情況出現，趙健強表示，按香港渠務條例，排氣管必須安裝於座廁的隔氣位，如果廁所沒有排氣管，座廁內的水便會出現時高時低的情況！

青衣長康邨康美樓疑似因為有一戶的排氣管漏氣，令其他單位都感染武漢肺炎。（資料圖片）

物料老化工程改動 可做成洩氣

對於港大微生物學系講座教授袁國勇推斷，今次出事原因或因為排氣管沒有完全密封，趙健強認為排氣管是會出現漏氣情況，原因是排氣管多以膠水接合，故當喉管使用了一段日子，隨着膠水失效、喉管老化及曾經有人鬆脫過喉管，均可能令喉管出現漏氣現象！

水加洗潔精 測試水管有無漏氣

至於如何測試排氣管漏氣？有裝修師傅就教路，大家可先將水及洗潔精倒入噴水壺，然後不停搖！之後，再等到樓上沖水，有水向下排出的時候，再向排氣管的接駁位噴洗潔精水，「睇吓有無波波吹到出嚟，如果有，就即係排氣管漏氣啦！」

對於有網民擔心，細菌會由U型隔氣的左邊口入，右邊口出，他認為並不符合現實。因為如果隔氣不能阻隔病毒，那就沒有地方稱得上安全了。

同場加映#更多裝修知識。（香港01製圖）

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作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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