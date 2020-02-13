【武漢肺炎】100個口罩售130港元　台廠良心價私下開賣遭檢舉

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，各地「一罩難求」，台灣新北市三重區一間口罩工廠卻未有趁機抬價，以100個口罩賣500元台幣（約130港元）的「良心價」吸引到當地大批居民排隊購買，但就因涉嫌私下販售口罩而遭舉報；當局派員上門調查，證實該工廠是合法經營，且有獲得授權製造醫療口罩，只是尚未被政府徵收。

據台灣《東森新聞》報道，每晚約8時就會有居民在工廠門外聚集，然後一名中年婦人會打開一道門，帶著警戒的神情向排隊的人群出售醫療口罩，並要求買到口罩者盡快離開，勿繼續在門外聚集。據稱，工廠所出售的口罩僅用塑膠袋包裝，外面沒有標示任何字樣，每包有100個，售價500元台幣，每人現場限購2包。

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報道指出，販賣口罩的婦人是工廠的老闆娘，由於她害怕私下售口罩會被拘捕，因此連親人都不讓進內，賣完口罩即關門，有住在附近的居民卻大讚：「來這邊排一天，比去藥局排好幾天還要好，辛苦一次就夠了」。

工廠日前遭到檢舉，環保局、調查局等部門派員上門調查，證實是一間合法的工廠，有獲得授權生產醫療口罩，現場存有逾萬個醫療口罩，只是仍未被政府徵收，懷疑老闆娘只是為謀生而低調售賣；至於有否涉及違法販售、囤積等問題，仍有待當局進一步釐清。

台灣網民大多認為老闆娘是在做好事，留言稱「沒被政府徵收，為何不能賣？業者是合法的」、「人家也沒違法，為何搞得人家好像做了什麼天理不容的事一樣」、「所以做錯了什麼？老闆娘辛苦了」。

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