零售嚴冬下的尖沙咀　藥房停開稱「懷疑人生」　服飾店改賣口罩

武漢肺炎疫情爆發，加上訪港人數大減，香港零售業走入嚴冬。記者走進尖沙咀這個昔日旅遊旺區，「寒意」尤甚，出現不少「奇特」畫面──有藥房需要停業數日，並貼上「生意難做到懷疑人生」的告示；也有小型珠寶行於派發口罩，助長者抗疫，雪中送暖。

本港陸續出現新型冠狀病毒的確診個案，內地各大城市不是封關，就是交通受阻。中港兩地人流大減下，昔日遍佈自由行的尖沙咀，捱過長達半年的示威活動後，更顯冷清。

藥房「懷疑人生」

走進尖沙咀，店舖停業告示，盡現眼前。其中位於海防道的金湖粉麵茶餐廳指，因近日肺炎疫情嚴峻，為保障客人及員工健康而暫停營業，直至病毒舒緩為止。

有打開門的藥房「御藥坊」則貼上「生意難做到懷疑人生，全體同事環遊世界，過幾日再會」的告示。藥房負責人表示，店舖已停開幾日，現時入貨後才開門，除了消毒用品外，其他都「唔駛賣」。

小型珠寶行派口罩予長者

鐘錶珠寶商生意慘淡，小型珠寶行尊貴鐘錶珠寶索性「大派口罩」，由上星期六（8日）起每日派發150包口罩，每包十個，長者可優先領取，可謂「人間有情」。該店職員透露︰「周圍生意都係咁差，都唔係無生意，但少啲，（開單）難啲，近日都會提早閂門。派口罩就係老闆想幫到人，會派一星期。」於同一街道的服飾店，則改賣消毒用品，韓國的KF94口罩售25元一個，亦有不同牌子的酒精搓手液。

事實上，多間知名零售商已決定暫停營業，今日記者發現謝瑞麟及周大福在油尖區至少有逾10間店舖停業，謝瑞麟其後公布，現時只有14間分店繼續營業，受影響的前線及後勤員工將安排放無薪假或年假。周大福則指，集團港澳目前有40多間分店暫停營業，其餘分店亦縮短營業時間，至另行通知。

看來尖沙咀的光景，已在各區陸續上演。