武漢肺炎 |裝修平台推免費檢查排氣管計劃　覆蓋16條Y2型屋邨屋苑

青衣長康邨康美樓日前有住戶疑因為洗手間坐廁排氣管未有密封，令新型冠狀病毒肺炎透過糞渠散播。消息傳出後，不少市民都擔心家中的排氣管成為病毒溫床，網上裝修平台「裝修佬」推出「免費隔氣及排氣管檢查計劃」，為全港；另外16條Y2型屋邨及屋苑免費檢查，每屋邨及屋苑上限為300戶。不少網民留言大讚裝修佬「好人一生平安」，亦感謝他們幫助香港人一起抗疫！

裝修平台「裝修佬」發起免費檢查隔氣及排氣管計劃，覆蓋16條Y2型屋邨屋苑。（fb專頁「裝修佬 - 香港一站式網上裝修平台」圖片）

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裝修佬在facebook帖文中提到，自長康邨康美樓事件發生後，相信其他住在Y2型設計的住戶都感到擔心。因此為了令大家都住得安心，他們聯絡了一班師傅，為16邨屋村及屋苑的住戶進行免費檢查及簡單維修工作，同時可以幫他們在經常接觸到的位置噴灑醫療級光觸媒，以持久殺菌。

本周日（16日）裝修佬會先到天平邨檢查，其餘15條屋邨及屋苑會於其他時間免費檢查，當中包括：利東邨、翠屏（北）邨、青盛苑、豐盛苑、美城苑、博康邨、顯徑邨、富善邨、廣福邨、祥華邨、寶林邨、翠林邨、朗屏邨、山景邨及青衣邨。

如有興趣參與計劃，可以到裝修佬網站登記，確認檢查日期後需要轉帳繳付100元按金，完成後將會以現金方式退回已接受檢查的住戶。裝修佬提到，是次計劃並未包括長康邨，因為要避免資源重疊，政府已經安排為該邨檢查。為保障雙方是次檢查計劃不會在現場收取任何費用。

免費檢查計劃公布後，不少網民都留言表示「衷心多謝」，祝他們「好人一生平安」。有網民表示房屋署本身已為公屋住戶提供免費維修服務，裝修佬解釋指，他們仍然收到不少求助個案，因此仍會繼續計劃。

登記網址：http://bit.ly/2vzriqE

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