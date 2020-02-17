【武漢肺炎】導演常凱與父母家姐相繼不治　網民：可見疫情的慘烈

湖北省電影製片廠發出《訃告》，「像音像」對外聯絡部主任、導演常凱上周五（14日）因新型冠狀病毒引起的肺炎（武漢肺炎）在武漢市黃陂人民醫院病逝，享年55歲；常凱的大學同學透露，在半個多月內，常凱的父母和他的家姐均陸續患上新冠肺炎離世，其同樣受感染的妻子仍在深切治療部（ICU）搶救中，兒子則在英國留學中。

據內地傳媒《財新網》報道，常凱跟妻子與父母同住在盤龍城小區，上月24日除夕晚，常凱親自下廚與父母一起吃團年飯，翌日，常凱的爸爸出現新冠肺炎感染症狀，發燒咳嗽，呼吸困難，惟到多家醫院求診均被告知沒有床位接收，無奈回家自救，由他和家姐一起照顧，可惜3日後撒手人寰，其母也在2月2日因新冠肺炎離世；至2月14日凌晨，常凱不治，緊接著當天下午，常凱的家姐也去世。

常凱的大學同學證實，常凱在去世前寫下遺言講述求醫難：「大年初一，老爺子發燒咳嗽，呼吸困難，送至多家醫院就治，均告無床位接收，多方求助，也還是一床難求。失望之及，回家自救，床前盡孝，寥寥數日，回天乏術，老父含恨撒手人寰，多重打擊之下，慈母身心疲憊，免疫力盡失，亦遭烈性感染，隨老父而去。床前服侍雙親數日，無情冠狀病毒也吞噬了愛妻和我的軀體。輾轉諸家醫院哀求哭拜，怎奈位卑言輕，床位難覓，直至病入膏肓，錯失醫治良機，奄奄氣息之中，廣告親朋好友及遠在英倫吾兒：我一生為子盡孝，為父盡責，為夫愛妻，為人盡誠！永別了！我愛的人和愛我的人。」

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「眼淚都流乾了」

一家四口相繼身亡，網民均難過唏噓不已，紛留言「作爲湖北製片廠的資深導演，常凱仍然難以爲家人謀求住院治療機會，可見武漢肺炎疫情的慘烈」、「真正人間悲劇，說不出的沉哀」、「眼淚都流乾了」。

《訃告》稱，常凱因患新冠肺炎醫治無效，於2020年2月14日4時51分在武漢市黃陂人民醫院去世，享年55歲；常凱自參加工作以來，工作一貫愛崗敬業，積極肯幹，工作作風踏實；他對人和善，樂於助人，在歷任崗位上作出了重要貢獻；他曾多次被評為湖北電影製片廠標兵、先進工作者，深受全廠職工的尊敬和好評。

有內地記者發現在湖北電影製片廠辦公樓前的公告欄中，2019年度「先進工作者」中常凱名列其中，常凱一頭長發，面帶微笑。常凱的同事兼生前好友說，這是常凱年輕時的照片，常凱是一位非常開朗的人，與身邊同事關係融洽。常凱的國際獲獎作品爲2012年的文藝片《我的渡口》，講述三峽的鄉民渡口故事，得到評論爲展現三峽風景，歌頌人性樸實。

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