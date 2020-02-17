武漢肺炎｜千葉縣確診男自爆發燒仍要返工　接診醫院檢驗態度散漫

新型冠狀病毒持續擴散，日本至今確診個案增至408宗，是中國以外，全球確診個案最多的國家。其中東京千葉縣早前一名20多歲男子證實確診武漢肺炎，有日本網民隨後發現他曾在網上討論區自爆中招前慘況，表示即使發燒仍被逼上班，就算去醫院求診，亦因為醫護人員處理態度散漫而無法得到適切治療，最終證實確診時已變成重症。

新型冠狀病毒持續擴散，日本至今確診個案增至逾400宗，是中國以外，全球確診個案最多的國家。（資料圖片）

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該年輕男子並未得悉確診前，曾於日本網上討論區「5ch」以網名「iLyikum50」撰文，表示本月2日開始發燒，其後更變高燒，連續7天體溫去到40℃。

本來他是公司的派遣員工（即是企業從人力資源公司間接聘用的人），因為階級低下而未敢向公司請病假，故只好吃退燒藥頂硬上，每天從家中乘搭電車到東京照常上班，每晚更加班到10點才能下班。

因為病情加劇，男子最終到醫院求診，並向醫生表示自己疑似中招，但對方竟解釋因為高層認為現時未有特效藥，如果承認是確診個案會變得麻煩，包括要全院進行消毒，又擔心影響東京奧運等，故只能當一般肺炎治療。

該男子聞言仍不斷要求醫生檢驗，最後醫生唯有照做，但態度仍是百般不願意。直至上周四（13日）檢測結果出爐，醫院才上報確診個案並由傳媒發佈消息。該男子稱，目時仍在醫院留醫，雖然體溫已下降，但咳嗽仍未停止，而且身體無力到連洗手間亦去不了。

男子發燒上班期間以JR總武線及淺草線作必搭路線，亦是東京鐵路乘搭人數最多的路線之一，有網民得悉他確診後直言非常擔心已遭傳染。（資料圖片）

另外，他亦坦言發燒上班期間以JR總武線及淺草線作必搭路線，是東京鐵路乘搭人數最多的路線之一。有網民得悉他確診後直言非常擔心已遭傳染，但亦有不少人留言祝福他盡快康復。

當地網民批評政府後知後覺，防疫措施做得太慢導致多人中招，亦直言醫療系統腐敗，才造成像樓主一樣的慘況，「這病太恐怖了」、「無法想像被傳染後變成怎樣」、「很多人仍未戴口罩」、「我感到擔心，身邊有朋友好像出現病徵」。

（Twitter）

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