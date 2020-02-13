北京旅客帶雀鳥乾屍入境美國　日文包裝報稱貓糧　海關扣查即銷毀

為防動物病毒傳入國內，各國邊境防疫措施一向嚴謹。美國華盛頓杜勒斯國際機場上月27日從中國北京入境旅客的行李中，查獲及銷毀一包已風乾的雀鳥屍體，旅客一度聲稱是貓糧，有關包裝上則印有貓狗圖案和日文。

旅客報稱是貓糧，但美國海關人員打開發現多隻雀屍。（美國海關及邊境保衞局）

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美國海關及邊境保衞局（CPB）周一（10日）公布，涉事旅客上月27日由北京飛抵華盛頓杜勒斯機場，報稱將前往馬里蘭州喬治王子縣某地址，海關人員檢查該名旅客的行李時，發現一包印着貓狗圖案，並以日文標示「寵食」和簡體中文字「凍乾鵪鶉」的密封包裝，惟內裏卻裝有一堆不知名雀鳥屍體，每隻長約2.5至3.5吋。

美國海關指出，涉事旅客曾聲稱該包是貓糧；但美國早規定禁止中國進口鳥類入境，以預防高致病性禽流感的威脅，遂即時沒收並由美國農業部銷毀有關產品。

當局在新聞發布中強調，該類未加工的雀鳥屍體對美國公民和家禽業造成潛在重大疾病威脅，必須禁止進口；又稱由於包裝顯示是在中國出售的寵物食品，中方人員或因此沒有察覺。

（華盛頓郵報、CBP）