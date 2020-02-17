【一周星座運勢】雙魚月戀愛注意位　兩個星座特別小心呼吸道感染

本周重要星象：本周火星進入山羊座，並將在這個位置停留至3月31日，山羊座是一個腳踏實地的星座，工作上有些人已經復工，將在工作上發力，禁足在家的人這段時間也會因自己的鬆懈而焦慮，這將會是一個奮鬥的時機。水逆將在雙魚座持續到3月10日，我們依舊需要注意出行受阻、項目進展困頓，尤其需要注意溝通方面要更加耐心和仔細。本周將會進入雙魚月，這段時間戀情可能是一些人的重點，尤其是戀愛中的人，可能會在戀情上進入矛盾或情緒無法控制的階段。

白羊座（3.21-4.19）

事業&學習：本周對於工作中的白羊座來說，你會有新的工作計劃，只是在實施的過程中容易受到阻力和困難，需要注意在與他人對接工作的過程中掌握方式方法。部分人可能會因為薪資福利，或是發展空間的不足，有離職、跳槽的想法，不過暫時不適合去做比較重大的決定，出於長遠考慮清楚再做決定比較好。學習中的白羊座可能會對自己有更高的要求，開始設定更大的目標。

愛情：對於有伴侶的白羊座來說，可能會因為工作原因而忽略了另一半，兩個人的交流減少，可能會有些胡思亂想的小情緒。單身的白羊可能會感受到來自家裡的壓力，或是因為工作的忙碌暫時無心戀愛；部分人也可能會在工作中遇到讓你覺得還不錯的人，但是不要抱有過高的幻想。

財運&健康：本周可能會因為社交有一些必要的支出，部分人會有衝動消費的可能。健康方面注意外傷。

金牛座（4.20-5.20）

事業&學習：對於工作中的金牛座來說，本周可能不會太輕鬆，之前製定的計劃等著你去推進，不過在與同事溝通和對接的過程中容易遇到進展緩慢，或是相互推諉的情況。部分人可能還會需要去收拾爛攤子，工作量會比往常多；部分人會面臨職場環境的變化，可能會有新同事加入或是有同事離職。學習中的金牛座可能會遇到些自己覺得難以解決的問題，讓你覺得洩氣。但是換個角度去想，是不是你把自己逼得太緊了？過高的目標可能反而會束縛你的成長。部分人可能因為聚會玩樂的機會較多，收心困難，在學習中的注意力很難集中，效率會因此大打折扣。

愛情：對於有伴侶的金牛座而言，你們對未來生活有了新的追求，同時也在規劃接下來的生活，即便是壓力也會成為彼此甜蜜的負擔。單身的金牛座脫單的可能性並不是很大，目前有機會接觸到的異性並不符合自己的擇偶標準；部分人要注意小心掉入“陷阱”之中。

財運&健康：本周在財務方面，你的開銷會比較大，跟風購物或是做了投資等等；部分人可能有一些人情消費，比如聚會請客等。

雙子座（5.21-6.21）

事業&學習：本周工作中的雙子，可能會面對較多與他人共同協調的工作，從而就有可能引起分歧，或是遇到思路不通暢的地方，這會增加你的壓力。對於想要離職、跳槽的人來說，會有機會開始接觸新的機會，嘗試新的方向，不過目前看來，還是應該先整理好自己的思路再做決定。在學業上，雙子座雖然精力比較旺盛，但是可能會有分心的情況，不要製定太多計劃，好好放鬆。

愛情：對於戀愛中的雙子座來說，你們之間的感情可能並不是很穩定，可能會因為金錢等方面的事情有些不愉快；而工作的疲憊也讓你很難去好好處理兩個人的事情。對於沒有伴侶的雙子座而言，可能會有隱秘的桃花機會，或是在工作中遇到感興趣的人，但是你可能會比較膽小，沒有自信，讓你很難邁出第一步。

財運&健康：在財運方面，近期可能會覺得在資金方面有些緊張。有投資的人可能因為多數是長線投資，暫時也不會得到收益。健康方面注意心臟方面的問題。

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巨蟹座（6.22-7.22）

事業&學習：本周對於工作中的巨蟹座而言，你可能會開始為自己做好接下來的計劃，但是自己可能並不是很務實，很難講精力全部放在工作中。如果你最近有正在推進或是洽談的項目，可能會出現進展緩慢，甚至停滯的情況。部分人可能在與同事相處過程中有些摩擦，需要注意調節好與同事之間的情緒，提升自己的工作效率。學習中的巨蟹座，部分人可能在網絡上報名了關於語言方面的課程進行學習，彈藥主要集中精力，不要三天打魚兩天曬網。

愛情：對於有伴侶的巨蟹座來說，如果有見家長的打算，可以在本周實施；部分人會有金錢財產上的規劃和分割。單身的巨蟹座可能會對某人一見鍾情，但新鮮感一過，沒有那麼大的興趣之後，也許會因此錯過脫單的機會。

財運&健康：本周你可能會有投資的想法，不過還是處於觀望狀態；部分人會有人情消費。健康方面注意呼吸系統的問題。

獅子座（7.23-8.22）

事業&學習：對於工作中的獅子座來說，本周你可能會更多地出於對大局的考慮，而讓自己做出一些妥協。部分人可能會開始感受到工作的壓力，想要改變目前的工作現狀，尋求新的突破，只是可能你還沒有找到一個合適的方法來做決定。學習中獅子們，目前狀態可能也會有些疲憊，但是你會更堅定自己內心的想法，也會更刻苦地朝著這個方向努力，保持初心總是沒錯。

愛情：對於有另一半的獅子座而言，你們的日常生活中可能會有些摩擦，或是覺得現在的生活比較平淡，尋求著新的轉變和突破。單身的獅子座近期的桃花運還是不錯的，只是可能並不是你的正桃花，雖然有感覺，但是並不會保持一個長久的狀態。

財運&健康：本周你可能會需要處理一些稅務方面的事情，可能會顯得有些雜亂，所以更不能慌神。部分人也會購買一些日用、囤貨等。健康方面注意牙齒、牙齦方面的問題。

處女座（8.23-9.22）

事業&學習：對於工作中的處女座來說，本周你在與人協調的過程中可能會遇到一些問題，因為急切地做決定並沒有考慮清楚後果。之前溝通的事情遇到反悔的情況，或是定下的目標沒能及時完成，接下來可能會加班加點地工作，影響自己的心情。目前學習中的處女座，你的行動力和思維轉換可能會有些緩慢，不過還算是可以穩紮穩打地去完成自己制定的目標。暫時可能並不適合製定新的學習計劃，最好還是去鞏固之前的知識。

愛情：對於戀愛中的處女座來說，你們近期的家務事可能會比較多，也會比較勞累，彼此之間還是應該多理解一下對方，陪伴也是另一種表達愛的方式。單身的處女座感情機會並不多，更多的可能是會想要自己一個人靜一靜，不太想要與他人有過多的交流。

財運&健康：本周在財運方面，你可能會因為之前的大手大腳有了金錢的壓力，或是開始意識到攢錢、縮緊開支的重要性。健康方面注意口腔潰瘍、扁桃體發炎。

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+ 5 + 4 + 3

天秤座（9.23-10.23）

事業&學習：本周對於工作中的天秤座來說，你可能會有很多的計劃想要去實施，但你自己的思路並不是很順暢，有些混亂。可能會容易出現說錯話，或者表達不清讓別人誤解的情況。部分人可能需要處理合同、文件、法律方面的各種事宜，需要注意謹慎處理，不要感情用事。學習中的天秤座可能會基於自己目前的基礎和環境做出些想要提升自己的想法，可能會給自己報學習班、或是購買網絡課程等。

愛情：對於有伴侶的天秤座來說，你們最近的關係可能有些緊張，日常生活中的溝通不足讓你們覺得彼此之間正在漸行漸遠。對於單身的天秤座而言，近期不是發展感情的好時機，即便遇到有好感的人，也不要著急去下定論。

財運&健康：近期可能會有想要重新裝修或是更換家居用品的想法，部分人可能會有換房、租房、簽訂合同的安排，資金會有些緊張。健康方面注意結膜炎。

天蠍座（10.24-11.22）

事業&學習：對於工作中的天蠍座來說，你可能會面臨某些合作關係的終止，或是要去挑戰一些有難度的項目，主動去維護一些合作關係。部分人可能會參加一些聚會、社交應酬等，相對於眼下沒有比較大的收穫，但是人脈和資源對於你來說都是很長久的財富。學業方面，學習中的天蠍座可能會在學習過程中過於糾結細節問題，從而因小失大。

愛情：對於有戀人的天蠍座來說，最近你們的交流溝通不是很順暢，甚至會發生一些爭執，出現冷戰的情況。單身的天蠍桃花運並不是很好，遇到聊得來的人比較困難，也會開始基於現實問題去考慮一些事情。

財運&健康：本周的開支會比較大，多數來自於你的娛樂消費，或是滿足自己需求的開支。健康方面注意水腫。

人馬座（11.23-12.21）

事業&學習：對於工作中的人馬座而言，本周你可能會有些心不在焉，積攢的事情比較多也會開始磨光你的精力，如果之前沒有完全解決好，那麼這段時間可能會遇到返工，或者出問題的狀況。部分人可能會接到臨時安排的任務，緊急的情況會讓你有些亂了陣腳。部分人會開始感受到領導的嚴格要求，不過也可能會因為對於薪資的不滿意為自己鳴不平。學習中的人馬座會想著有所突破，所以也會積極地提升自己的內在，但是可能會因為計劃的不合理，或是懶惰沒有辦法完成。

愛情：對於有另一半的人馬座來說，你們的感情生活沒有太大的驚喜，更多的是被瑣事困擾，不過還是會在不經意間製造浪漫。單身的人馬座雖然會有想要戀愛的心，或是面對家人的逼婚，但是忙碌的工作會填滿你的生活，有想法也無法實施。

財運&健康：本周可能會有減肥、美容等方面的計劃，會有一筆不小的開支，讓你在金錢方面有些緊張。

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+ 13 + 12 + 11

山羊座（12.22-1.19）

事業&學習：對於正在工作的山羊座來說，本周你對自己的專業能力要求會不斷提升，開始為自己施壓，也想要尋求突破，只是自己的想法可能並不是很成熟。部分人在處理問題的時候會顯得比較固執，缺少了隨機應變的能力；部分人會因為工作原因有出差的機會，不過出行並不是很順利，可能會有延誤的情況。在學業方面，學習中的山羊們可能會為開學做一些準備，比如提前複習，或是準備相應的資料等。盡量不要給自己安排太多的學習計劃，最終並不是真正完成。

愛情：對於有伴侶的山羊座來說，你們之間的感情可能會更為平淡，甚至覺得有些無聊；部分人可能會覺得感情走到了盡頭，剩下的只有痛苦和壓力，有想分開的想法。單身的山羊可能會有閃戀的機會，自己也會比較主動、熱情地與對方聯絡。只是自己也會多一些考察，來看看對方是不是正確的人。

財運&健康：最近的的收入狀況並不理想，會開始有攢錢的計劃；部分人會有一筆開支。健康方面注意睡眠問題。

水瓶座（1.20-2.18）

事業&學習：對於正在工作的水瓶座來說，你的狀態可能會有些疲軟，很難適應緊張忙碌的工作氛圍，之前拖沓下來的任務也正在等著解決。部分人可能會需要處理一些項目尾款的清算工作，需要注意容易出現的問題，導致結算不清楚的情況。如果有簽約項目的話，需要注意在金錢方面洽談清楚，以免日後出現問題。學習中的水瓶座最近對於玄學或者心理學方面，可能會比較感興趣，也會嘗試去製定新領域的學習計劃，或者做一些兼職。

愛情：對於戀愛中的水瓶座來說，你會開始關注兩個人的價值觀、目標是否一致，更多地會開始著眼於未來，而不是只看到情情愛愛。單身的水瓶則是更多地享受一個人的時光，並不是很期待另一個人的到來。

財運&健康：本周的經濟狀況並不是很明朗，可能會有些大手大腳導致超出預算。健康方面注意腸胃問題。

雙魚座（2.19-3.20）

事業&學習：本周在工作中，可能會有一些商務拓展的事情需要洽談，或是藉助自身的人脈資源獲得新的合作機會，但是在推進過程中可能會遇到問題，比如對方並不是很看好，或是自己的計劃還沒有真正成型，很難得到支持。在洽談過程中也需要注意，自己不要過分誇大，準備充分會幫助你更快速地得到他人的信任。學習中的雙魚近期衝勁會很強，但是持續的時間並不長，不適合做出長久的學習計劃。

愛情：對於有伴侶的雙魚座來說，你們可能出現了迷茫期、疲憊期，這段感情到底是不是值得走下去還是需要好好考慮一下。對於單身的雙魚座而言，脫單的可能性並不大，不過你在集體活動中會遇到聊得來的異性，有機會成為朋友，也可以為接下來更好的發展奠定基礎。

財運&健康：本周在財務方面，可能會遇到其他朋友借錢的情況，或是自己目前資金周轉不是很順暢。

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