【武漢肺炎】內地推介清肺排毒湯　西藥「磷酸氯喹」抗疫

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，國務院聯防聯控機制周一（17日）召開新聞發布會，介紹醫療救治工作進展情況，並表示「清肺排毒湯」、「磷酸氯喹」及血漿治療法，有助治療新型冠狀病毒引致的肺炎。

國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅表示，這個雖然是新發傳染性疾病，但是可防可治，而截至周日（16日）的數據，治愈出院患者逾1萬，除湖北以外，新確診的病例數已連續13日下降，說明其防治工作取得效果。

郭燕紅說，通過對治愈出院病人的情況分析，大約有90%的人是輕症，約10%是重症及危重症，從患者發病到確診的時間段來看，全國平均為4.95天，而在武漢的情況亦出現很大的改變，當地重症比例已從初期的38%，下降至目前的18%。

血漿治療法對重症非常有效

國家中醫藥管理局及國家衛健委，聯合推介使用清肺排毒湯抗疫。國家中醫藥管理局科技司司長李昱說，這方法有良好臨床療效，目前10省有701宗確診病例使用清肺排毒湯納入觀察，其中有130人治愈出院，51宗症狀消失，268宗症狀改善，212人平穩。

根據國家中醫藥管理局的資料，清肺排毒湯源於中醫經典方劑組合，成份包括麻杏石甘湯、射干麻黃湯、小柴胡湯、五苓散，性味平和，惟此湯只用於治療，不適用於預防。

另外，國家科技部生物中心副主任孫燕榮說，療效專家組一致認為西藥「磷酸氯喹」對治療新型冠狀病毒患者具有療效，基於目前臨床救治迫切需求，專家一致推薦應盡快將「磷酸氯喹」納入到新一版的診療指南，擴大臨床適用範圍。

至於血漿治療法，郭燕紅表示，利用康復者恢復期的血漿治療法，對重症及危重症的治療非常有效，現已有約一萬名康復出院患者，為利用血漿治療提供良好條件；對於康復者恢復期血漿，規定了從採集、製備、儲備到臨床應用都有嚴格質量控制要求，同時成立省級專家組，對恢復期血漿的採集和患者治療，作全程控制。

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