【武漢肺炎】泰國醫生：愛滋病藥配雞尾酒療法　或有助抑制病情

由2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）引致的肺炎疫情持續蔓延，暫時仍未有明確的根治方法。 泰國目前累計有19宗確診病例，英媒2月2日引述當地一名醫生指出，愛滋病藥配合抗流感藥物的「雞尾酒療法」，或有助抑制病情。

武漢肺炎：泰國目前累計有19宗確診病例，圖為泰國衞生當局派員2月2日視察傳染病研究所防護服。（AFP）

曼谷拉察維蒂醫院（Rajavithi Hospital）醫生指出，抗愛滋病藥洛匹那韋（lopinavir）及利托那韋 （ritonavir），配合大劑量抗流感病毒藥特敏福（Tamiflu，學名：oseltamivir，組合使用這種療法或有助改善病情。

路透社報道，醫院表示已使用這種療法改善幾名患者病情，當中包括一名來自武漢的70歲中國婦女。

醫院肺科專家Kriangska Atipornwanich指出，該名患者10日內的測試結果均呈陽性，但接受這種療法48小時後，病情就有所好轉，測試結果變為陰性。

他指出，這不是一個療法。他指這種雞尾酒療法前景是好的，但仍然需更多研究來確定能否作為標準治療方法。

報道引述另一名醫生指出，類似的方法應用在兩名患者身上之後，一人出現一些過敏反應，另一人的病情就有改善。醫療服務部主任Somsak Akkslim指出，他們一直遵循國際慣例，但醫生增加特敏福劑量。

他指出，泰國衞生部會在3日開會，討論有關70歲中國婦女的個案，但現在說這種方法可以應用於所有病例還為時過早。他說，這個方法暫時只會應用在病情嚴重的人身上。泰國目前確診的19宗病例中，有8人已康復出院，餘下11人仍在醫院接受治療。