武漢肺炎 | 化學博士K Kwong研港產可替換口罩　區議員：進度良好

坊間「一罩難求」，一些本地的商人都紛紛想方法在香港生產口罩，以解燃眉之急亦為日後打算。化學博士K Kwong（鄺士山）正在研發「香港製造」的可替換口罩，屯門新墟區議員張可森到廠房參觀，他在facebook 發文指研發進度良好，將於短時間内公布實驗報告，並指K Kwong不會收取專利費，濾芯售價可以低至2元。

K Kwong和義工研究和設計可換芯口罩。（K Kwong fb圖片）

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張可森在16日在facebook發文，表示參觀了由 K Kwong 博士研發「Made in HK可替換口罩計劃」的廠房，目前研發進度非常良好，詳情及實驗報告，預計會短時間內正式公布！

他又指「Made in HK口罩」將本地製造本地生產，「由布口罩套，到濾芯，都是Made in Hong Kong」，K Kwong 博士亦不會收取專利費，未計布口罩成本，濾芯售價可以低至2元。張可森相信「香港要人人有罩戴，就必須自救」，多謝鄺博士及一眾義工的付出。

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K Kwong早前曾發文，提出自製三層口罩的想法，他指，外層採用防水布，中層採用濾布20厘米長闊，達到PFE顆粒過濾效率>99%。內層則採用棉布，外層和內層要每日清洗，用熨斗消毒。口罩要做到立體，不能令口水太易噴濕中層。整個設計只要更換中層濾布就可循環多次使用。