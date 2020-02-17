武漢肺炎│柴灣街坊超市推車等「衝閘」搶購　網民：超市格蘭披治

本港食物和生活用品的搶購潮已出現逾一星期，雖然超級市場等商戶不斷補貨，但仍未見平息。有網民分享相片，顯示在柴灣超市日前竟上演一場「超市格蘭披治大賽」，原來一眾街坊推着超市的購物車等待職員一補貨就去搶購，場面十分搞笑。

10多名市民排成一行，推着空的超市的購物車，等待職員一補貨就去搶購。（白紙 Baak zi fb圖片）

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有關的圖片在網上瘋傳，當中可見，10多名市民排成一行，推着空的超市的購物車，個個蓄勢待發等待「搶閘」，相信正等待店員上貨後，第一時間搶購。

10多名市民排成一行，推着空的超市的購物車，等待職員一補貨就去搶購。（白紙 Baak zi fb圖片）

大批網民笑言畫面極像賽車比賽，「第一屆超級市場格蘭披治大賽！」、「格蘭披治一級方程式超市手推車杯柴灣站」、「第一屆廁紙錦標賽」，亦有網民充當旁述，「各車手各就各位」、「一開閘紅衫啊婆應聲彈出 紫衫啊婆緊隨其後呀 再後面嘅係口罩啊婆...」。

雖然場面好笑，但亦有人不明白為什麼已經多次解釋，市民仍要搶購，有人則指政府無法給人信心令搶購潮不止，「可憐的香港人」。

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