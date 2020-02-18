【多圖】台女大曬男友美腿照　白滑程度震撼男生：開始懷疑人生

不少女生都希望自己擁有白滑修長的美腿，但最近台灣有網民分享男友的長腿相片，表示其雙腿的白滑程度絕對不遜於女生，坦言他的腿美到男人會傾倒，女人會羨慕忌妒恨。網民留言坦言超羨慕，「老天一定是作弄我」、「天啊，完全沒腿毛」、「開始懷疑人生」；更有女網民大呼共鳴，笑言為什麼「我的腿也是比男友黑」。

樓主直言男友的雙腿比自己更白滑又修長，更貼對比照作證。（「Dcard」討論區圖片）

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該女網民早前於「Dcard」討論區分享相片，表示自己一向愛欣賞美腿，但望見男友的雙腿有時連自己亦羨慕起來。她解釋男友的雙腿比自己的更白滑修長，有時男友擺出很美的姿勢，她就會為他拍照，更會忍不住與朋友分享「美腿」。

樓主有次與同事分享男友的美腿照，結果發生以下爆笑事件：

網民爆笑分享自家男友的美腿照：

+ 9 + 8 + 7

樓主坦言：「身為女朋友，我愛看愛摸又愛嫌，怎麼可以那麼漂亮那麼嫩，怎麼可以比我嫩比我美？」就連網民亦表示震驚，「超誘人了吧」、「無言」、「怎麼沒有腿毛」、「不當女生太可惜了」。

部分網民更大曬男友的美腿照，連父親亦不放過，表示完全接受不了身邊的男親友竟擁有如女生一樣的白滑雙腿，「我到底是不是親生的」、「我比他更像男生」、「看到崩潰了」。

（「Dcard」討論區）