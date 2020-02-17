【武漢肺炎】台女留守武漢陪女友　放棄乘包機回台只為照顧對方

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，當中以湖北武漢最為嚴重，台灣早前安排包機接載滯留當地的台灣公民返台，不過來自高雄的女同性戀者劉婷卻放棄機會，自願留守當地，照顧武漢籍的女友楊夕。

劉婷（右）與楊夕（左）於2018年在台灣高雄辦理同性伴侶民事登記。（網上圖片）

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內地網路同志廣播節目「無所不JI」12日播出了劉婷與女友楊夕的專訪，並在節目微信公眾號上傳專訪文章。兩人是透過交友軟體結識，並於2018年在高雄辦理同性伴侶民事登記，之後還在武漢辦了一場婚禮。為了能常常在一起，去年4月劉婷開始在武漢生活，兩人一起經營一家桌遊吧（讓人聚腳玩桌遊的地方）。

疫情開始蔓延時，他們沒有太過為意，楊夕說，她們在12月中旬就從桌遊店客人聽說當地有不明肺炎，但「我當時就想，SARS已經爆發過一次，不太可能再有。而且正常情況下國家不是也會說嘛，我們就沒有重視。」

去年4月劉婷開始在武漢生活，兩人一起經營一家桌遊吧（讓人聚腳玩桌遊的地方）。（網上圖片）

封城後兩人只好繼續留在武漢。1月下旬，當楊夕看到台灣計劃從武漢撤離台灣人的新聞，就不斷勸劉婷趕快回台。「如果回到台灣，就算你不幸感染了，起碼醫療資源更豐富一些，不會出現沒有床位的狀況。她的爸爸、家裏的長輩都在勸她，但她執意不回去。」

雙方家人都力勸劉婷回台，但她不想留下楊夕，她指，楊夕的父母在海南沒辦法回武漢，其他家人也離她很遠，「她一個人在這，我也會擔心」。她又指，疫情不知道什麼時候才會結束，兩個人分隔兩地，可能是因為掛念對方而每天流淚，就像以前兩人仍然是異地戀人時一樣。「我就覺得還不如我留在這裏，至少摸得到、照顧得到。她如果有什麼事，我也都知道。」

劉婷又以搭飛機風險相當高為理由說服楊夕，「如果我搭上了飛機，飛機上有感染者怎麼辦。飛機這種封閉的空間感染風險很高。後來新聞報道說真的飛機上有人確診，我就說，你看好險我沒搭那一班。」

封城後，兩人曾幫忙做一些口罩代購，劉婷在打包寄給其他人的口罩。（網上圖片）

楊夕也提到她父親本來跟劉婷的關係一直不太好，但這段時間卻表現出對劉婷的愛。「每次打電話都說，你們一定要好好的，你們兩個人中間要是有任何一個人病了，爸爸開車子回來，就算衝崗也要救你們。」劉婷則說，爸媽在台灣還是會擔心她，「但是我比較早離開家裏，比較獨立，所以基本上就跟以前一樣，跟他們說不用擔心，楊夕跟我都在一起，大家每天都不出門。」

對於未來，楊夕說先等武漢解封之後再計劃。「劉婷從來了武漢之後，就一直陪我忙。都快一年了，哪都沒去過。所以我們想到時候出去玩玩，趁這個時間好好休息一下，然後再回來把店裏消消毒，再繼續做，慢慢會好的。」

↓↓↓ 武漢封城後對當地市民生活有相當大的影響 ↓↓↓

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