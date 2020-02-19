【武漢肺炎】懶理護士請纓上前線　吉林醫院院長只顧打麻雀遭停職

本月8日上午，吉林長春榆樹市大嶺鎮懷家衞生院一名護士向院長范慶山主動要求上前線服務，然而范慶山與醫院高層卻只顧打麻雀，不但沒有理會，甚至將請纓護士訓斥後趕走；當局現已將范慶山停職並展開調查。

網上片段中，當日主動請纓的護士推開寫着「棋牌娛樂室」的木門，告訴正在打麻雀且未有佩帶口罩的院長范慶山：「領導，我想跟你申請個事，如果能上前線的話，我想去」，但范慶山只專注打麻雀，不太理會，只含糊地回應一句：「誰上前線啊！上前線到你這兒來了？」

該名護士指出，有份打麻雀的包括「出納的、院長、拍CT（電腦掃描）的，還有防疫站的，他們也不忙，忙的只有我們這些醫生和護士。」她又謂，醫院有2間麻雀房，范慶山近年來不時徵用，「以前沒有疫情的時候，上下午沒事兒就玩兒。」

大批網民對院長的行為甚為不滿，留言稱「在衛生院打麻雀，太猖狂了吧」、「有些領導就是這樣，一把手想怎樣就怎樣」、「這衛生院院長帶着其他醫務人員打麻雀，你這讓對得起一線奮戰的醫務人員嗎？」

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回應稱棋牌室是給精神病人娛樂

面對記者查證事件，范慶山回應稱，棋牌室是給院內精神病人娛樂的，專門讓精神病人使用，以提升智力的，「我們不可能8、9點坐在那兒跟職工打麻將（雀），我這兒要求特別嚴格，我敢拿人格，拿我的公職擔保。」范慶山強調：「醫院不會玩輸贏的，都是中午、下班玩一會兒，沒有正經八百玩的，我一定引起重視，問一下情況。」

榆樹衛健局表示，榆樹市高度重視，衛健局迅速反應，第一時間召開黨委會並作出決定，停止范慶山工作，配合調查，安排專人負責懷家衛生院工作，「同時也成立聯合調查組，徹查此事，依據調查結果，嚴肅處理責任人並及時向社會公佈。」

另外，湖北孝感市一家三口早前在家中打麻雀期間，被幾名戴着紅袖章的防疫人員入屋摔麻雀，以及將麻雀枱砸爛，屋主兒子與防疫人員發生衝突遭連續掌摑三巴；孝昌縣新冠肺炎防控指揮部周二（18日）晚發表聲明稱：「此事反映出部分工作人員在防控工作中存在方法簡單、行為失當。事發後，孝昌縣陡山鄉鄉長兩次登門道歉。陡山鄉司法所進行人民調解，當事村民給予諒解並出具了書面諒解書。」