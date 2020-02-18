【武漢肺炎】武昌醫院院長劉智明染疫病逝　國家衛健委派員致哀

武漢新冠肺炎疫情持續，武漢市武昌醫院院長劉智明因感染新冠病毒病逝引發輿論高度關注。 據央視報道，受中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭委託，國家衛健委副主任于學軍周二（18日）下午代表中央赴湖北指導組，前往武漢同濟醫院中法新城院區，對劉智明逝世表示哀悼，並向劉智明家屬表示深切慰問。

此前，武漢衛健委亦通過官網發表聲明對劉智明去世表示哀悼。聲明稱，疫情發生以來，劉智明不顧個人安危，帶領武昌醫院全體醫務人員奮戰在抗疫一線，為武漢防控工作作出了重要貢獻。

圖為劉智明。（資料圖片）

該聲明並呼籲，希望全武漢市廣大醫務工作者能團結一致，「迎難而上，英勇奮戰，堅決打贏疫情防控阻擊戰」。

公開資料顯示，劉智明是湖北十堰人，1991年畢業於武漢大學醫學院，擅長顱腦外傷，顱內腫瘤，腦血管病的診斷和治療，最擅長神經外科疾病手術治療。

武昌醫院現有員工966人，是此次武漢肺炎的重要定點醫院之一。劉智明是主任醫師、博士、神經外科專家。

因搶救過程與此前去世的「吹哨醫生」李文亮相似，劉智明去世也受到輿論的廣泛關注。

李文亮去世後，湖北省衛健委、武漢市政府、武漢市衛健委和世衛組織等發表公告對其進行哀悼。國家監察委員會也派出調查組調查李文亮事件，但其家屬並未如劉智明去世一樣獲得中共高層的探望。