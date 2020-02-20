土耳其口罩惹爭議　就藥房說法採購商澄清：無收訂金亦從無出貨

深井宏信藥房日前在facebook專頁發文，稱因購得的土耳其口罩質量不如預期，會全額向街坊退款，被網民大讚有良心。不過，涉事採購商的說法與藥房不同，採購商強調本身並無售賣口罩，但因應疫情想為香港人出分力，才特意到土耳其採購口罩，審視過該廠商的產品質量，並確保有合格證明才入貨。 採購商表示，最初購入的兩批土耳其口罩沒有問題，但第3批有顧客表示數量略少，故到第4批貨到港，縱是深宵時分亦派員拆盒檢查，卻發現口罩質量有問題，即時通知商戶停止供貨，不讓該批口罩流出巿面。採購商強調，該公司才是事件中的最大受害者，而公司售口罩予一般商戶時都會收取訂金，但因有職員居於深井，認為宏信藥房商譽良好，故事前沒收取任何訂金，發現問題後亦沒有出貨，質疑宏信藥房的fb帖文說法有誤，曾要求藥房澄清但被拒絕。 《香港01》記者多次致宏信藥房查詢，惟藥房暫時仍未有回應；而致電藥房時接電話職員只稱老闆未回而自己不知情，其後掛線。

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涉事採購商表示，該公司本來經營保健品業務， 惟新型冠狀病毒肺炎的疫情引起全城恐慌，有見市民撲口罩苦況，遂希望藉公司已有的採購網絡 ，嘗試為市民搜尋口罩貨源。幾經尋覓，職員終覓得一間土耳其公口罩廠商，經了解後相信該廠商在當地算是名廠，亦能提供口罩的合格證明書，故決定入貨。

採購商稱前後共入了3批土耳其口罩來港，首2批完全沒有收到任何投訴，到賣出第3批口罩後，有顧客表示每盒數量略少於50個，公司通知客戶並自行承受有關損失；至日前第4批貨抵港，職員為安全計，深宵時分仍決定進行詳細檢查，自費拆箱做檢測，發現除每盒數量不足以外，該批口罩還出現只有兩層或鐵線斷裂的質量問題，立刻拍照作證，並即時通知所有客戶要取消訂單，因未能發貨會而會退款，而該批問題口罩沒有流出市面，公司現正向土耳其廠商追究，在當地仍未送貨的口罩亦已叫停運港。

採購商又指發現口罩有問題後已去信土耳其駐港領事館和土耳其當地的監管部門作出投訴，土耳其注香港領事館已初步了解事件，並於稍後約見該公司管理層商討。

採購商表示，與宏信藥房合作只因有同事居於深井區，有見宏信藥房未能購入口罩，故打算幫忙讓區內街坊可以買到，事前沒有如一般客戶般收取訂金，就讓對方下單訂購500盒口罩，只要求對方售賣時要每人限購一盒，亦限定售賣價錢，同時提出不要讓街坊天寒地凍在街頭排隊購買。

宏信藥房日前發帖，指要為474名街坊辦理退款，並徵召義工幫忙。（宏信藥房fb）

採購商強調沒有收取藥房訂金，亦沒理會藥房是否事前收取消費者貨款，當發現口罩因質量問題未能供貨，他們即時為客戶辦退貨，認為藥房同樣為消費者退款，其實也是其應負之責。採購商表示留意到藥房在網上發帖的說法， 認為與事實不符，已多次要求對方澄清，惟Whatsapp聯絡卻被封鎖，後有中間人曾介入建議採購商和藥房發出聯合聲明向街坊說明情況 ，惟藥房卻指沒有時間而拒絕。

採購商質疑藥房網上說法有誤，亦因而損害了其商譽導致巨額損失，正諮詢律師意見，不排除再作追究。

深井宏信藥房日前發帖，指收到的土耳其口罩有質量問題，會向在登記簿名冊最少474名街坊退款。