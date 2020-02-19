武漢肺炎|強制家居檢疫Q&A　住同一幢大廈易感染？檢疫14天足夠？

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）下，香港有不少人都需要強制家居隔離，以減低病毒毒傳播機會，但同時有人擔心此舉反而會令病毒傳播。中大醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌教授，在香港中文大學的facebook專頁上講解強制家居隔離，指出被隔離人士並非確診患者或有病徵，住在受檢疫人士附近的居民受感染機會理論上不大。

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許樹昌教授首先指出，家居檢疫的目的是有效地監察被檢疫人士的健康狀況，如有人出現病徵亦可以盡快送院醫治及隔離，防止病毒擴散。

不少人對於居住地方附近有人需要接受檢疫而感到憂心，許樹昌教授續指，政府於本月8日起要求所有從內地到港或到港前14天曾到內地的人士，都需要接受強制家居檢疫14天。他強調，檢疫人士並非已經確診或懷疑染病的病人，他們沒有出現病徵。一旦檢疫人士當中有人出現發燒或其他症狀，將會呈報衛生防護中心，再安排在醫院接受隔離及治療。

有人擔心居住地方附近有人需要接受檢疫，甚至與接受檢疫人士住同一幢樓有或增加感染風險。許樹昌教授解釋，接受檢疫人士並非已經感染或懷疑感染，而新冠肺炎主要通過呼吸道飛沫、或接觸傳播，由於飛沫有重量，傳播距離約為1至1.8米，檢疫人士居所附近的人理論上被感染的風險不高。

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另有人質疑檢疫14天並不足夠，許樹昌教授就表示新冠肺炎潛伏期為2至11天，最長可達14天，之前有過的24天病例極為罕有，一般病人在4至5天左右便已發病，因此檢疫14天已經相當穩妥。

許樹昌教授亦指出，在接受檢疫期間，他們不能離開住所，三餐飲食都需要由其他人送到門口。同時，接受檢疫人士要每日量度體溫兩次，記錄自己的健康狀況，一旦發燒或有其他症狀就要通知衛生防護中心，由中心考慮時否需要送院隔離。另檢疫人士在家中應保持良好衛生，不應與人共用物品，保持室內空氣流通等。

部分人士需要接受強制家居檢疫，令一些住在附近的人感到擔心。（資料圖片）

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