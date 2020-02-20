「他把汽油倒我身上」　前欖球明星疑燒車殺妻兒　一家五口喪命

澳洲布里斯班（Brisbane）周三（19日）上午有私家車發生爆炸，42歲前欖球明星巴克斯特（Rowan Baxter）與3名年齡分別為6歲、4歲及3歲的子女一同在車上被燒死，而其31歲妻子漢娜（Hannah Baxter）則嚴重燒傷，經送院搶救後不治。警方仍在調查事件，未能確定是屬自殺還是意外。

事發時，有路人曾嘗試從起火的私家車中救出被困各人，目擊者指出，漢娜在車子爆炸前及時逃出，並大叫「他把汽油倒在我身上」，其時她全身已被火焰包圍，由其他人協助救熄；有住在現場附近的民眾稱：「那場面真的非常可怕，根本無法想！」

漢娜嚴重燒傷，隨即被送院急救，可惜不久後宣告死亡，巴克斯特與3名年幼子女則當場被燒死。當地傳媒報道，巴克斯特與漢娜一同經營的健身室去年底倒閉，二人亦已分居。巴克斯特與漢娜一直在爭奪子女撫養權，巴克斯特更不時在社交媒體發文稱非常掛念子女。

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與妻分居後變得情緒不穩

警長湯普森（Mark Thompson）表示，目前未知肇事車輛起火原因，難以判斷事件屬於謀殺還是意外，「這是一宗可怕事件，我們將繼續進行調查。」

巴克斯特是澳洲全國欖球聯賽（NRL）紐西蘭勇士隊（New Zealand Warriors）的前球員，擁有超過20年運動和健身的工作經驗；日前，他在Facebook上載了多張與3名子女玩耍嬉戲的照片，一家人看來十分幸福。巴克斯特的健身好友亞伯拉罕（Joey Abraham）透露，巴克斯特因為與妻子分居而變得情緒不穩，「他竟然會做出這件事，實在令人難以置信！」