洗衣機離奇長出芽菜　一條條纏繞濾網極嘔心　網民：可以加餸

檢查洗衣機除可發現失蹤已久的襪子，還可找出綠豆加餸？較早前一名馬來西亞女網民在facebook專頁分享，稱早上幫孩子洗校服時發現一堆綠豆，拾起來後繼續洗衣，豈料一星期後打開洗衣機，發現許多綠豆跑到濾網中生長，一拉開來嚇了一跳，綠豆纏在濾網上長成芽菜，密密麻麻相當可怕！有網民笑稱在洗衣機種出來的豆芽很肥美，加點醬油已經很好吃，惟有人看到照片後高呼「我的密集恐懼症」。

網民在洗衣機發現一把豆子，拾起後繼續開機洗衫。（示意圖／資料圖片）

芽菜可以做成多種家庭菜，清炒已很美味，還能做成鍋菜的底菜吸收湯汁，由於「粗生」得很，許多人小時候都試過種，在濕棉花上擺上綠豆，蹲下來觀察它何時發芽。馬來西亞一名傅姓媽媽較早前在fb專頁「Penang My Hometown 我來自檳城」分享，自己誤打誤撞種芽菜的經歷。

事源她幫孩子洗兩套校服時，掉了一把綠豆到洗衣機中，猜是孩子在學校做手工時忘了從口袋拿出，她以為事小拾起綠豆就繼續開機。一個星期後打機洗衣機，她當場嚇一跳，原來大部分綠豆跑到濾網中茁壯成長，長得「真的恐怖」。

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從照片所見，一撮綠豆依附在長長的濾網板的棉上，一顆顆綠豆已經發芽變芽菜，從高處看以為只是長了一點點，殊不知打開一看，芽菜已經長到很長，互相纏繞在一起似藤蔓，絕非在市場看到一條條綠白分明的長條芽菜模樣，有點像一埋蟲蟲埋成一團，其實有點嘔心。

然而這個馬國媽媽驚訝綠豆生命力的強大，能在洗衣機這惡劣環境中拼命想活下去，又順路「阿媽上身」寄語很多人埋怨上天不公，如生在貧苦家庭等，認為他們可像綠豆般努力活下來，將埋怨的時間花到奮鬥上，「像一顆綠豆看齊」。

網民看到綠豆後第一個想法是「加餸」，吃驚綠豆在洗衣機中都能長得如此肥美，更說加點醬油和豬油渣吃是「人間美味」。但有網民說看完後頭皮很癢，而且會讓人密集恐懼症發作。