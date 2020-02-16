武漢肺炎｜貴州男鬼祟上山獵果子狸　被捕稱在家太悶食野味換口味

野生動物被視為新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）的源頭，抗疫期間禁食野味的呼聲四起。不過貴州省畢節市一名男子竟然上山偷獵果子狸，家中暗自食野味，最終在民眾舉報之下，被公安上門拘捕並訓誡。男子被捕後解釋，他是因為疫情爆留在家中無事可做，才會上山打野味果腹「換個口味」。

貴州省畢節市一名男子被發現捕獵和食用野生果子狸。（七星關公安）

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國家市場監督局、農業農村部和國家林草局上月26日公布，全國疫情解除前，禁止一切野生動物交易活動。原因是許多病毒源於野生動物身上，故捕獵、運輪、飼養、宰殺和食用野生動物，容易引致各類傳染病，例如2003年的SARS和是次新冠狀病毒肺炎。

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畢節市公安局七星關分局團結鎮派出所今月8日接獲舉報，指該鎮青杠村一名胡姓村民經常帶着捕獵工具，鬼祟地在後山遊蕩，懷疑他違法偷獵野生動物。當局隨即派民警調查，最後在胡某在家中「人贓並獲」，搜出捕獵器和兩隻果子狸。

經審訊後，胡某表示因疫情爆發後閒賦在家無事可做，便想用自製的捕獵器到山上捉野味換口味。他承認非法捕獲兩隻果子狸，隨後自行宰殺食用。民警訓誡胡某稱其捕殺野生動物的行為已違法，且極易傳染病毒，胡某即深感愧疚和後悔。案件現仍正辦理。

（七星關公安）

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