【武漢肺炎】駐台代表妻買口罩被趕　「首次含淚在台北街頭疾行」

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，全球口罩供應緊張，在台灣，當局目前的處理方法是「以健保卡到藥局購買，一星期兩個」，然而實際執行卻未必完善妥當。斯洛伐克駐台代表博塔文（Martin Podstavek）的妻子梁晨，日前欲為愛兒購買兒童口罩，她向藥房職員坦言是外交人員家屬，沒有健保卡，結果慘被趕走。

梁晨周四（20日）在Facebook大吐苦水，她表示，下周小孩即將開學，家裏的兒童口罩卻已經用完，一個月前的網絡訂單又在數日前被取消，於是跑到寓所附近一間藥局購買，但她只有台灣當局發出的駐外人員證件，於是打算出示該證件來買口罩，「一進門我就先介紹了情況，我們沒有健保卡，沒有居留證，每人只有一張官員證。」藥房的一名男職員卻謂「你拿着小孩的證件，上面沒有出生日期，你虛報冒領怎麼辦？」，她只好再次重複她們在台灣只有這一個身份證明，豈料對方突然大吼「你回家想去，你缺什麼文件？！」

梁晨周四在Facebook上大吐苦水。圖為她收到由知名兒童繪本圖畫作家蔡秀敏所寄來的打氣卡。（Facebook圖片）

「妳再不出去我叫警察！」

梁晨實在想不出來她出示什麼文件，「情急之下難講道理，眼淚難以控制，我還想再解釋，男子（男職員）坐到櫃檯後，什麼也不說，他身旁穿白大褂的藥劑師女士戰戰兢兢一聲不出，男子（男職員）的態度讓人惱火，我詢問是否有管道可以詢問像我們這種情況該怎麼處理，我請教這男子（男職員）貴姓，那男子（男職員）手指着大門，大吼：『妳再不出去我叫警察！』」

梁晨稱：「天啊！我做了什麼冒犯了他，我只是來藥局準備給孩子買口罩的媽媽！憑什麼要叫警察來？我沒有說過一個文明人不該說的字，我只想詢問有什麼方法能給孩子買兒童口罩。」她於是只好流着淚離開。

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丈夫陪同下職員態度大變

後來梁晨與丈夫再次回到藥局，該名男職員卻變得非常客氣，且稱呼她「小姐」，她的丈夫問因何態度惡劣，對方竟不敢承認。

梁晨坦言是「第一次含淚在台北街頭疾行」，「我自認為不矯情，也不嬌氣，心理承受能力比較好。但今天上午，我卻在一個陌生人面前流淚哭泣，到現在回想他的話，仍然難受。我爸爸曾經告訴過我，人與人之間的差距有時比人與動物的差距還要大。我信！」

帖文引起網民關注，留言稱「很多人説台灣最美的是人情，但有時候我是打個大問號的」、「別氣餒！他無需如此待人，他應該道歉，我相信其他的台灣人還是很和善的」、「口罩之亂讓妳受傷了，這是我們所不願意見到的，抱歉」。

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