瘦弱狗媽媽大雪下掘窩　用體溫為6幼犬取暖　畫面感動救援人員

在危難當中，動物有時比人顯得更有「人性」。日前，美國明尼蘇達州一個動物收容所分享一輯相片，只見到一隻狗媽媽躲在一個圓型雪窩中，懷中則藏着6隻狗寶寶，相信牠正用體溫為孩子取暖，幸得附近家庭發現及時發現。救援人員表示難以理解牠們是如何活下來，狗寶寶們只有3周大，母狗保護完孩子後虛弱得無法餵奶。現在6隻狗寶寶已經有4隻被領養，惟動物組織慨嘆，很難為這名勇敢的媽媽找家，因為多數人傾向領養幼狗。

狗媽媽和6隻狗寶寶被發現窩在雪地上。（「Red Lake Rosie's Rescue」fb專頁圖片）

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明尼蘇達州一個名為「Red Lake Rosie's Rescue」的收容所，日前在facebook發文分享，指較早前天氣寒冷下，有家庭在一個雪堆中發現母狗Snowbelle，牠躺在離森林不遠的地方。從照片所見，牠不知如何做出一個圓型陷下去的雪窩，懷中有6隻狗寶寶，牠們依偎着媽媽，Snowbelle用體溫幫孩子取暖。發現的家庭馬上開車載牠們到收容所。

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帖文稱，他們難以理解Snowbelle和6隻幼犬是如何在雪地中活下來的，Snowbelle似乎和小狗掘進雪地裏，所以呈現一個圓型的雪窩。6隻狗寶寶當時只有3周大，剛獲救時寶寶很餓，而Snowbelle身體虛弱得無法擠奶，幸好在收容所休息及進食後，牠已能餵寶寶。6隻狗寶寶中有4隻已被領養，狗主人還在帖文留言中分享牠們的近照。

6隻狗寶寶在媽媽懷中倖存，救援人員大嘆不可思議。（「Red Lake Rosie's Rescue」fb專頁圖片）

Snowbelle目前住在動物組織「Pet Projects」位於明尼蘇達州Nerstrand的收容所中，組織創辦人Nancy Bruley接受外媒訪問時稱，他們查不出Snowbelle來歷，牠剛來的時候身體瘦弱，套上狗帶也不懂得在帶子牽引下走路。Snowbelle在庇護所時很乖巧，但常常表現得膽小害羞，有人走近時會低下頭，感覺到牠很怕人。現在，收容所的人叫牠做Asha。

狗媽媽的孩子陸續被領養，但牠卻難以找家。（「Pet Projects Rescue」圖片）

經過6星期休養，Asha重了6磅，狀況明顯有改善。現時懂得在狗帶牽引下走路，還會跳起來將手伸到Bruley身上。可惜的是，狗媽媽一般比幼犬難獲領養，Bruley現在仍希望為她尋找一個家。

（綜合）