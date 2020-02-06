【武漢肺炎】主人回不了家　逾5萬貓狗乏照顧恐隨時餓死

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續，市長周先旺早前透露因為春節和疫情影響，逾500萬人離開了當地，還有約900萬人留在城裏。有動物保護組織表示，許多民眾因為封城、隔離或住院而無法歸家，導致家中寵物無人照顧，估計約5萬隻寵物慘被遺下，恐怕隨時餓死。

貓媽媽餓死 肚內有死胎

自武漢封城後，大量飼主擔心家中糧食不足，寵物大小二便無人清理，紛紛在微信或微博上求救，當地不少民間團體自發前往施援，武漢市小動物協會就派義工到飼主家中替寵物補充糧食、清潔打掃，並會協助將寵物轉送到主人指定的人士手上，還有組織向飼主直播整個救援過程。

武漢市小動物協會表示，由於不少在外地工作的飼主無法回到武漢，家中不但沒人，大門又不是密碼鎖且沒後備鑰匙，因此義工只好找鎖匠開鎖；有義工開門後發現，一隻貓媽媽因缺水缺糧餓死，肚內還有死胎，而其他初生小貓也未能存活。

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男義工老毛（化名）表示，與救援團隊已拯救逾1000隻寵物。他說，曾經有一家人要求他闖入其家中餵飼被困逾10日的兩隻貓咪，他們原打算只離開3日，但礙於全國各地的緊急旅遊限制，至今仍被禁止返回武漢。

老毛稱，當他們獲悉愛貓目前身體情況良好，馬上鬆了一口氣，甚至忍不住落淚。然而並非每戶都如此幸運，至今被發現受困或遭遺棄的寵物仍屬少數，「據我的保守估計，目前約有5000隻寵物被困，牠們很可能在未來幾日餓死。自1月25日以來，我們拯救團隊中的志願人士已經救出逾1000隻寵物。」

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國際人道對待動物協會（Humane Society International）表示，當地被餓死貓狗的總數可能多達5萬隻，且協會曾收到多份關於當局下令撲殺寵物的報告，對此非常關注。

協會發言人希金斯（Wendy Higgins）說，協會透過微博一直與大約35個動物保護組織保持聯絡和合作，並收到有關北京、天津、山東、黑龍江、河北、武漢、山西及上海等地方政府發出撲殺令的報告，「如果當局認為每隻狗都是一個威脅，那麼流浪狗和家犬的境況將令人非常擔憂。」

中國國家衛生健康委員會高級別專家組成員李蘭娟在1月28日接受央視採訪時稱，寵物接觸到武漢肺炎疫情，寵物也需要隔離監控，結果引起市民憂慮，不少貓狗主人都擔心寵物受感染，甚至憂慮會引起新一輪棄養潮。不過有關言論發表後不足24小時，世衛與台灣學者都出來反駁指沒證據顯示貓狗會感染新型冠狀病毒。